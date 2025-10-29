Racing empató contra Flamengo y quedó afuera de la Copa Libertadores

Racing buscó este miércoles revertir la serie de semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, que se impuso 1-0 en el partido de ida que tuvo lugar hace una semana en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Pero el encuentro disputado en el estadio Presidente Perón no le alcanzó para coronar la noche y consagrarse con el sueño de una final. Así, quedó fuera de la competencia.



Primera tanda



La llegada inicial de Flamengo fue a los 10 minutos del primer tiempo. Luiz Araujo terminó en un remate bajo al primer palo, que se fue ancho por el poste izquierdo del arquero Facundo Cambeses.



Más adelante, a los 15 minutos, Flamengo volvió a llegar. Un centro rasante desde la izquierda cruzó toda el área y le quedó al carrilero Guillermo Varela, que remató de primera y no pudo con el achique de Cambeses.



Sobre los 32 minutos lo tuvo Racing. Un pase largo de Cambeses asistió por izquierda al extremo Santiago Solari, quien aprovechó la desatención de la defensa rival y buscó un disparo alto, que se fue por encima del travesaño.



Apenas un minuto después, volvió a llegar el "Mengao". Una jugada individual desde el medio hacia la izquierda del volante Giorgian De Arrascaeta permitió su remate al primer palo, aunque el uruguayo nunca advirtió el achique de Cambeses, quien se quedó con el disparo.

Segundo tiempo



La segunda tanda arrancó con una baja para Flamengo. Sobre los 10 minutos, El delantero Gonzalo Plata se fue expulsado, por un golpe al defensor Marcos Rojo en una jugada sin pelota y a pocos metros del juez de línea.



Flamengo se mostró desorientado durante varios minutos, con ataques constantes de Racing que mostró su sed de triunfo. Pero no fue suficiente para los argentinos, que no lograron anotar.



Sobre los 22 minutos, se registró la primera llegada del complemento. El volante Agustín Almendra controló la pelota y disparó desde afuera, sobre el costado derecho de la cancha, con un tiro que salió a las manos de Rossi.



Más adelante, a los 24 minutos, un centro al segundo palo habilitó el cabezazo del atacante Adrián “Maravilla" Martínez, que había errado el cálculo para cortar el centro pero pudo contener de todas formas.

En los 44 minutos, casi lo tuvo Racing. Un nuevo centro llegó desde la derecha hacia la mitad del área chica para el cabezazo del delantero Adrián Balboa, que se fue muy cerca del caño derecho de Rossi.



A lo largo de las instancias finales del encuentro, Racing no se la hizo nada fácil a Flamengo. Jugó un partido digno. Por momentos el arco rival parecía blindado por algo inexplicable: por más intentos que hizo Racing no logró convertir. Como se dice en la jerga, Racing "lo cascoteó" a Flamengo.



A los 73 minutos, parecía que iban a expulsar a Marcos Rojo por un choque "cabeza con cabeza" contra un contrincante. Pero el árbitro pidió el VAR y desestimó la sanción.

El encuentro se extendió en un alargue de 6 minutos. Fueron instancias cruciales, donde Racing lo peleó a morir. Un córner sobre el minuto 90, generaba las últimas esperanzas de la Academia. Pero finalmente, sentenció un resultado indignante para el conjunto argentino. Porque aunque fue una disputa de gladiadores, la rabia fue incontenible.



NA/Redacción.

