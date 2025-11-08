Racing se impuso 1-0 ante Defensa y Justicia

Racing enfrentó a Denfensa y Justicia en el estadio Pesidente Perón, a instancias del Grupo A del Torneo Clausura. Bajo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer (y Juan Pafundi en el VAR), disputaron un encuentro clave, donde los dueños de casa ganaron 1-0.



En el arranque, el delantero Abiel Osorio tocó para su compañero ante el pitazo inicial de Leandro Rey Hilfer y comenzó el partido. La expectativa del público fue amplia.



En casi 20 minutos de partido, Racing dominó los hilos del encuentro con un Luciano Vietto activo y generando peligro con llegadas que no logró transformar en gol.



La ´Academia´ fue superior a un Defensa y Justicia que intentó salir por abajo desde el fondo y apostando a un juego ofensivo a la espalda del defensor Agustín García Basso.



A los 40 minuntos del primer tiempo, el colombiano Duvan Vergara marcó el 1-0 para Racing. Tras un tiro de esquina a favor de Defensa y Justicia desde la izquierda, el arquero Facundo Cambeses interceptó el centro y metió un gran pelotazo largo que dejó mano a mano al delantero ex América de Cali solo con el arquero Enrique Bologna, al cual eludió y terminó marcando el primer gol de la tarde.



En el inicio del segundo tiempo, el delantero colombiano Duvan Vergara tocó para su compañero Agustín Almendra ante el pitazo del árbitro Leandro Rey Hilfer y arrancó el complemento.

Racing jugó un complemento apostando a recuperar la pelota en su campo y salir de contragolpe, ante un equipo endeble en la parte defensiva. Por más intentos que efectuó el "Halcón", la "Academia" se quedó con el triunfo.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas escaló al cuarto lugar del Grupo A con 22 puntos y cerrará la fecha dentro de la zona de playoffs, a los cuales accederá si le gana a Newell´s Old Boys de Rosario en la próxima y última jornada en el estadio Marcelo Bielsa. Además, la ´Academia´ alcanzó las 50 unidades en la tabla anual y puso un pie dentro de la próxima Copa Sudamericana.



NA/Redacción.

