Las dos caras de la realidad

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, lamentó la derrota ante Racing por 3-2, que significó su eliminatoria en los octavos de final del Torneo Clausura, y afirmó que la caída “puede ser una consecuencia de lo que fue el último trimestre”. Por su parte, en entrenador de Racing elogió la actitud de sus dirigidos: “Se juegan la vida, ganaron con el corazón y con el alma”

Además, el DT comentó que se les hizo “muy difícil” sostenerse "como equipo” y que se va “desilusionado” por la diferencia entre el principio del año y el final.

Con la derrota, River quedó afuera en la primera instancia eliminatoria y perdió una gran chance de jugar la Copa Libertadores 2026, por lo que ahora deberá esperar que Boca o Argentinos Juniors sean campeones del Clausura, para poder jugar la instancia previa del certamen continental.

Autocrítico luego de un final de año pésimo y asumiéndose como el “primer responsable”, Gallardo aseguró que a partir de este martes comenzará a trabajar en la reestructuración del plantel de primera y en diagramar la pretemporada.

“Es una situación incómoda y hay que hacerse cargo”, comentó el DT, que hubiese querido llegar al final del año “con objetivos en juego” y contó que se va a tomar unos días para “reflexionar y revisar qué cambiar para que esto no termine así”.

“Seguramente he fallado y soy muy autocrítico” volvió a reconocer el DT, quien de todas formas aclaró que no se va a “desnudar delante de todos” ya que su procesión es interna y recordó: “Soy responsable cuando las cosas no salen, pero cuando salen suelo serlo también. Lo asumo como año malo en mi carrera, pero también tuve años buenos”.

Por último, Gallardo lamentó la falta de “fuerza mental y futbolística” luego de la derrota con Palmeiras por Copa Libertadores y opinó que deben “descomprimir”, debido a que “las cabezas están demasiado cargadas y eso hace que todo cueste más”, sentenciando: “Este fue un año en el que fallamos, y en lo que viene no debemos fallar”.

“Ganaron con el corazón y con el alma”

El entrenador Gustavo Costas, con su alegría habitual tras cada victoria, valoró que sus dirigidos “se juegan la vida”, después del triunfo en un partidazo ante River y la clasificación a cuartos de final donde enfrentará a Lanús o Tigre.

Además, el DT se quedó con que sus jugadores “lo ganaron con el corazón y con el alma”, y no dudó en que el triunfo “es todo de ellos”.

Con la alegría propia de un triunfo tan importante e inolvidable como el que consiguió ante el conjunto de Marcelo Gallardo, Costas le agradeció a los jugadores y reconoció: "Podemos jugar bien, pero estos pibes se juegan la vida".

Su gratitud habitual se justificó con los sacrificios que comentó que tuvieron que hacer sus jugadores, empezando con que al defensor Santiago Sosa, icono de este Racing que tuvo que jugar con una máscara protectora debido a una fractura en el maxilar, “hay que hacerle 10 estatuas”, valorando también que hayan podido jugar el defensor Gastón Martirena y los volantes Juan Nardoni y Duván Vergara, que llegaban golpeados.

Por último, el histórico entrenador del conjunto de Avellaneda admitió “pensé que nos ganaban con la camiseta, pero estos chicos dan vuelta la historia” y sentenció asegurando que van a ir "a buscar el campeonato".

