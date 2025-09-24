River quedó afuera de la Libertadores tras caer 3-1 en San Pablo
El Millonario no pudo remontar el resultado y cayó 5 a 2 en el global. Palmeiras avanzó a la semifinal y espera por el cruce entre Liga de Quito y San Pablo.
Por redacción
| Hace 2 horas
River Plate perdió 3-1 ante Palmeiras en el Allianz Parque y quedó eliminado de la Copa Libertadores en cuartos de final, con un global de 5-2. Maximiliano Salas abrió el marcador para el Millonario a los 7 minutos, pero Vitor Roque igualó a los 6’ del complemento y José Manuel López selló la victoria con dos tantos a los 46’ y 49’. Marcos Acuña vio la roja a los 42’ del segundo tiempo y dejó a su equipo con diez jugadores.
