River quedó afuera de la Libertadores tras caer 3-1 en San Pablo

River Plate perdió 3-1 ante Palmeiras en el Allianz Parque y quedó eliminado de la Copa Libertadores en cuartos de final, con un global de 5-2. Maximiliano Salas abrió el marcador para el Millonario a los 7 minutos, pero Vitor Roque igualó a los 6’ del complemento y José Manuel López selló la victoria con dos tantos a los 46’ y 49’. Marcos Acuña vio la roja a los 42’ del segundo tiempo y dejó a su equipo con diez jugadores.