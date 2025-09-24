Habló la mamá de Brenda, una de las tres chicas asesinadas: “Quiero a todos presos”

Hay conmoción ante un caso indignante. Familias destrozadas, más preguntas que respuestas y una situación que arroja la gravedad de un escenario que requiere medidas urgentes, son apenas algunas de las repercusiones de un hallazgo terrible. En ese sentido, la mamá de Brenda del Castillo, una de las tres chicas asesinadas, reclamó justicia y pidió que todos los involucrados "paguen por lo que hicieron".



"Me arrancaron a mi hija, era una nena buena. Ninguna de las tres chicas se merecía terminar como terminaron. Quiero que me ayuden a que caigan todos. Quiero a todos presos", expresó entre lágrimas Paula.

Datos claves del caso



Confirmaron que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas que estaban desaparecidas en La Matanza.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que se trató de "una venganza narco".



Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez habían sido vistas por última vez el viernes por la noche subiéndose a una camioneta blanca en el oeste del conurbano.



Hay cuatro detenidos tras una ola de allanamientos en el sur del conurbano bonaerense. La camioneta blanca a la que se subieron el viernes por la noche apareció prendida fuego este mismo miércoles.

Con información de TN.