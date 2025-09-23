Milei recibe apoyo electoral de Trump mientras la oposición acelera límites a sus DNU

La política argentina se movió este martes en dos planos paralelos. En Buenos Aires, la oposición de Diputados apuró la firma del dictamen que busca modificar la ley 26.122 y limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia. En Nueva York, Javier Milei cosechó un encendido respaldo de Donald Trump, que lo definió como “un líder fantástico y poderoso” y le dio un “total apoyo para la reelección”, palabras que sonaron más a campaña presidencial que al contexto de unas elecciones legislativas.

El contraste no pasó inadvertido: mientras los bloques opositores buscan recortar la herramienta preferida del Ejecutivo para evitar el debate en el Congreso, Milei exhibió como trofeo político el espaldarazo internacional del republicano, que además calificó a Alberto Fernández como un presidente de “izquierda radical”. El mote resulta llamativo frente a la propia definición del ex mandatario, que siempre se reivindicó como admirador de Ricardo Alfonsín.

En la Cámara baja, oficialistas y opositores cruzaron acusaciones de hipocresía por el uso y abuso de los DNU desde 2006, cuando se sancionó la ley que blindó la vigencia de esos decretos. El proyecto en discusión endurece el régimen: con el rechazo de una sola cámara los DNU caerían y perderían validez si no se convalidan en un plazo de 90 días.

En paralelo, el viaje de Milei a Nueva York le permitió mostrar cercanía con Trump, en una postal de fuerte carga electoral que en la Casa Rosada se busca capitalizar como aval internacional. Sin embargo, el tono del republicano, al elogiar que “heredó un desastre” y “hizo grande a la Argentina otra vez”, dejó la sensación de un discurso más propio de una campaña presidencial que de las legislativas que se avecinan.