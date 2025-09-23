Una mujer de 29 años murió de un infarto en plena vía pública
Se descompensó cuando iba en una moto junto a su pareja y su pequeña hija. Le hicieron maniobras de reanimación, pero fue imposible salvarle la vida. Ocurrió en la ciudad de San Luis.
La Policía informó que este lunes, alrededor de las 23:15, efectivos de la Comisaría Seccional 6° tomaron conocimiento de un deceso en la vía pública, específicamente en calle Marcelino Poblet, entre avenida Justo Daract y calle Chile, en la ciudad de San Luis.
La joven de 29 años iba en una moto junto a un hombre de 35 años y su pequeña hija de 7 años.
El conductor detalló que mientras circulaban en la Corven Triax 200cc., su compañera empezó a sentir un dolor en el pecho, por lo que el detuvo la marcha.
Fue tan fuerte la descompensación que no alcanzó a bajarse, se desmayó y cayó en la carpeta asfáltica.
Posteriormente fue asistida por personal del Sempro. Lamentablemente, tras las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), la mujer falleció en el lugar de la emergencia.
Más Noticias