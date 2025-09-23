Una mujer de 29 años murió de un infarto en plena vía pública

La Policía informó que este lunes, alrededor de las 23:15, efectivos de la Comisaría Seccional 6° tomaron conocimiento de un deceso en la vía pública, específicamente en calle Marcelino Poblet, entre avenida Justo Daract y calle Chile, en la ciudad de San Luis.

La joven de 29 años iba en una moto junto a un hombre de 35 años y su pequeña hija de 7 años.

El conductor detalló que mientras circulaban en la Corven Triax 200cc., su compañera empezó a sentir un dolor en el pecho, por lo que el detuvo la marcha.

Fue tan fuerte la descompensación que no alcanzó a bajarse, se desmayó y cayó en la carpeta asfáltica.

Posteriormente fue asistida por personal del Sempro. Lamentablemente, tras las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), la mujer falleció en el lugar de la emergencia.