Brindemos por lo que está por venir

Cumpliendo la gran edad de 30 años como banda y grabando su nuevo disco, Los Pérez García volvieron por segunda vez a la ciudad de San Luis en la noche fría del jueves para brindar un concierto que poco a poco fue entrando en calor, ese calor que ya es parte de un ritual al que cada vez se unen más.



Acostumbrados a verlos tocar en los últimos tiempos en grandes estadios como el emblemático Obras o Ferro en su ciudad de origen, Buenos Aires, muchos de sus seguidores porteños que se vinieron a vivir a San Luis disfrutaron de la posibilidad de tener un show íntimo, celebrando en primera fila. Los sanluiseños, más expectantes, los empezaron a escuchar desde las últimas filas y se fueron acercando cada vez más hacia delante, donde más se agitaba la energía del rock encontrándose con los cuerpos entre un poco de baile, poesía corporal y vibración, puro calor.

Los puntanos disfrutaron de la banda en un encuentro íntimo. Foto: Nicolás Silva.



Con la escenografía simple y bella del bar social Cede, sobre la calle Colón, los músicos y su equipo técnico agradecieron a la gente por estar ahí. La fiesta ya latía.



“Vengo a verlos porque su música es parte de mi vida hace 25 años, me siguen sorprendiendo con la calidad de sus discos, las letras de sus canciones y hoy no podíamos no estar, aunque nos haya costado llegar hasta acá”, contó un espectador durante el show. Y se notó que ese esfuerzo es uno sostenido por parte de más de un actor: la banda que da mucho viajando y tocando de un pueblo a otro, la productora Diego Manager Group que trae bandas como estas salteando los desafíos actuales y los seguidores que, a diferencia de Buenos Aires, tienen que trasladarse desde parajes rurales o pueblos del “interior del interior” uno o dos días antes del show y dormir fuera de casa para poder estar ahí.



Y como todo lo que cuesta, se disfruta el doble y era algo que valía la alegría (y no la pena). El amor, el placer, la amistad, las heridas, la vida cuesta arriba de una clase sin privilegios pero con mucha fortuna de tener tesoros que da la magia vivir despiertos podrían describir algunas de las canciones que se escucharon durante el show: (la lista) los años que nos quedan luego de estar knock out y con resaca gracias al vino de la casa viajando en el tren de oriente mirando el fuego hacia Bombay; a otra parte, con la cañada más fuerte entre el huracán y trucos. Luego del entretiempo, a callejear para festejar muy bien, Magdalena presente buscando mi elefante rock y después de hora celebrando por todo eso.



Queda ruta por delante y volverán! El 27 de este mes tocan en Obras Sanitarias, Capital Federal, las entradas se consiguen exclusivamente por @coolco.tickets.



Para conocer los próximos shows en San Luis: @diegososamg – www.linktr.ee/diegososamanagergroup.

Gentileza Marianela Casanova.

