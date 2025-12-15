La fabulosa historia de un recolector de yuyos medicinales

Miguel Hidalgo es uno de los últimos hombres de su especie. Rastreador de yuyos del monte, pastor en los Comechingones, merecía un documental como el que hicieron Guillermo Cichello y Wilfredo Koehler que tendrá dos nuevas proyecciones esta semana, una en San Luis y la otra en Villa Mercedes.

El cortometraje fue filmado en la sierras merlinas y registra reflexiones del hombre de campo adentro, quien tiene 68 años y vive en los modos tradicionales de los cumbranos de la sierra, solo y en un rancho de piedra que él mismo construyó. “Tiene un enorme saber ancestral sobre los yuyos”, dijo Cichello, escritor y psicoanalista que vive en Carpintería.

El trabajo se estrenará en San Luis el miércoles 17 de diciembre en la sala Berta Vidal de Battini del Centro Cultural Puente Blanco y al día siguiente llegará a La Casa de la Música, de Villa Mercedes. Ambas funciones son a las 20 con entrada libre y gratuita

“Hidalgo, rastreador de yuyos, pastor de lejanías” muestra el universo de un tradicional habitante serrano, con el atractivo de su saber sobre las hierbas medicinales. De hecho, muchas de las imágenes que tiene el audiovisual lo muestra en la recolección de plantas, su modo de almacenarlas y disponerlas para la venta.

“Podríamos decir que es documental-poético y la intención al hacerlo fue dejar testimonio de valiosos elementos de historia cultural que intentamos preservar del olvido y valorizarlos como trazos de identidad de nuestro pueblo y de nuestra región”, sostuvo el realizador.

El trabajo se estrenó en la 20 edición de la Fiesta de la Carreta y los 101 chivos, de Carpintería, ya se proyectó en en la Casa del Poeta, Merlo y en la Universidad Nacional de los Comechingones. La demostración de esta semana significa la primera salida del Valle del Conlara.

El documental es el primer trabajo en conjunto entre Guillermo y Koehler, quien ya tiene en su haber una película llamada “Piedra macha”, estrenada en 2017; y fue grabado entre abril y octubre de este año en el campo de Hidalgo, Carpintería arriba.