27°SAN LUIS - Jueves 11 de Diciembre de 2025

Muestra "Incandescente"

La actualización del arte contemporáneo en la provincia

Por solo dos horas, doce artistas mostrarán las creaciones y los proyectos que realizaron en una clínica que brinda espacios y mirada colectiva. 

Por redacción
| Hace 2 horas

La intención de “Incandescente”, una muestra que se abrirá el sábado 13 en Juana Koslay, es demostrar la vigencia, el crecimiento y la actualidad del arte contemporáneo en la provincia. Doce artistas plásticos con diversa formación y experiencia serán parte de la exposición.

 

 

La muestra es también la exhibición anual de la Clínica de Obra Polvo, un espacio de formación y acompañamiento para artistas contemporáneos que nuclea a trabajadores visuales de la provincia.

 

 

La segunda edición de la exposición se realizará en /ENE Casa-Taller, en Anacleto Toesca 2825, a partir de las 20 y con duración hasta dos horas después y la exposición de obras, proyectos y procesos de la docena de artistas que participaron de la clínica durante este año. Entre los nombres hay artistas tan diversos como Agustina Elorza, Carina Levin, Chelco Rezzano, Federico Abrile, Graciela Barón Guiñazú, Mariella Massacese, Monica Codesido, Romina García Hermelo, Sabrina Offredi, Sonia Alvarez, Susana Sendón y  Tere Sala.

 

 

 

Una de las grandes motivaciones para el público es la posibilidad de acceder a obras inéditas, presenciar activaciones en vivo y conversar con los artistas participantes sobre sus procesos de trabajo.

 

 

 

En el medio se ubica la clínica de obra Polvo, que busca la circulación de las prácticas artísticas contemporáneas en San Luis con mirada colectiva y dirigida por Neda Olguín Frontini y los hermanos Nicolás y Rocky Morelli.

 

 

 

