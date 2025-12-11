Un Papá Noel sangriento, el único y oportuno estreno de la semana

Muy acorde a la época del año, el único estreno de la semana de los cines de San Luis tiene a un Papá Noel asesino en una película que mezcla el espíritu navideño con el terror y la sangre,

“Noche de paz, noche de horror” será la única novedad en las salas de San Luis y Villa Mercedes en una semana relativamente tranquila para las taquillas. De todos modos, siguen en cartel algunas producciones taquilleras como “Zootopia 2” y “Five nights at Freddy´s”.

El estreno del jueves relata el momento en que un niño observa el asesinato de sus padres en manos de un hombre que estaba disfrazado de Papá Noel.

El recuerdo lo perseguirá durante toda su vida y cuando es adulto toma la misma actitud para cobrar su venganza: con el traje de Santa Clauss comienza a buscar a los responsables.



