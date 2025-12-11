  • Nuestras redes
18°SAN LUIS - Jueves 11 de Diciembre de 2025

18°SAN LUIS - Jueves 11 de Diciembre de 2025

Estrenos de cine

Un Papá Noel sangriento, el único y oportuno estreno de la semana

"Noche de paz, noche de horror" es la novedad para las carteleras de San Luis y Villa Mercedes. Asesinatos crueles en plena Navidad. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Muy acorde a la época del año, el único estreno de la semana de los cines de San Luis tiene a un Papá Noel asesino en una película que mezcla el espíritu navideño con el terror y la sangre,

 

 

“Noche de paz, noche de horror” será la única novedad en las salas de San Luis y Villa Mercedes en una semana relativamente tranquila para las taquillas. De todos modos, siguen en cartel algunas producciones taquilleras como “Zootopia 2” y “Five nights at Freddy´s”.

 

 

El estreno del jueves relata el momento en que un niño observa el asesinato de sus padres en manos de un hombre que estaba disfrazado de Papá Noel.

 

 

El recuerdo lo perseguirá durante toda su vida y cuando es adulto toma la misma actitud para cobrar su venganza: con el traje de Santa Clauss comienza a buscar a los responsables.

 

 

