“Sabroso” escándalo en La Punta: la banda no estará en el Festival de los Vientos

Este lunes, a través de sus redes, la banda cordobesa Sabroso difundió un comunicado dando a conocer que no se presentará en el Festival de los Vientos el próximo el 11 de enero en la Ciudad de la Punta debido a “incumplimientos contractuales por parte de los organizadores.

Asimismo, la banda advierte “que la continuidad de la comunicación del evento incurre en información engañosa por parte de los organizadores hacia el público”.

La banda popular de cuarteto de Córdoba, conocida por su energía en vivo, su larga trayectoria (24 años), y sus más de 50 discos apunta a la comuna de La Punta, administrada por Luciano Ayala, indicando que este hecho “va en contra de nuestras buenas prácticas de trabajo.

Por otra parte, Sabroso destaca que: “esta es la primera vez en 24 años que atraviesan un hecho de esta naturaleza” y que han abordado esta decisión “por respeto al publico de San Luis, provincia que siempre ha acompañado y respaldado a Sabroso” indica el comunicado de la banda, señalando directamente al Ejecutivo de Ayala

El pasado 6 de noviembre el intendente Luciano Ayala, junto al ministro de Turismo y Cultura Juan Álvarez anunciaron la realización de del Festival Provincial de los Vientos 2026, una edición de dos días con una programación que calificaron como imponente.

Presentaron la VIII Edición del Festival que por Ley ostenta la categoría de Fiesta Provincial y se enmarca dentro de la grilla de los 50 festivales anunciados recientemente por el gobernador Claudio Poggi.

Las actividades se desarrollarán el sábado 10 y domingo 11 de enero de 2026, a partir de las 21:00, en la cancha de césped sintético de fútbol del Polideportivo Municipal Manuel García Ferré.

La Municipalidad de la Punta ha estado en el ojo del huracán recientemente por escándalos que incluyen la demora en la asunción de nuevos concejales, hostigamiento y persecución a empleados por sus ideas políticas, despidos de municipales por pedir mejoras salariales y acusaciones de manejo irregular de terrenos y presunto hostigamiento político a vecinos, con denuncias de persecución a quienes critican la gestión del Intendente Luciano Ayala.

Ahora, se suma este “verdadero papelón”, tal como se lo consideró en el ambiente político y artístico.