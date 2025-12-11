Jueves playero, con lentos, folclore y algo de teatro

JUEVES

Bailar pegados

Con Emma Gómez Estrada sobre los escenarios de All right, vuelve la alegría de los lentos y la música romántica para amenizar una noche calurosa de diciembre. Gratis a partir de las 22.

Tonadas en el centro

La noche folclórica de Casa Mollo tiene a Destino Cuyo como número central y la esperanza de la de que las tonadas suenen en la noche del microcentro puntano. Gratis a partir de las 22.

La visita del jueves

No hay jueves que falten Los playeros en Malú. El espacio clásico de la banda más famosa de la provincia, que recibe nuevamente a sus anfitriones principales para una noche a puro baile.

Plata y vino

“Armonía del Plata” es un delicado trío villamercedino formado por Silver Cardona, Belén Bravo y Checho de Batista, que tocará por primera vez en San Luis a partir de las 22, en La ferroviaria, la vinería Puente Blanco, con entradas a 5 mil pesos.





Despertar y latido

El ballet “Despertares” es uno de los más tradicionales de la provincia y presenta su nuevo espectáculo “Raíces que laten”, que subirá al escenario del Cine Teatro San Luis a partir de las 21 horas.

La palabra y el momento

Teatro, performance y música propone Luisa Palacio con “Tóxica”, un espectáculo que presentará en La proa, el bar de General Paz 821 de Villa Mercedes, con entrada consciente y a la gorra a partir de las 21.







VIERNES

Más puntano no se puede

Algarroba.com, Luis Soloa y el Grupo Pasión, Ríoquinteños, Daniela Garro y toda la puntualidad al palo se encuentran en Comuna para una noche particular que puede ir cerrando el año en el espacio del sur de la ciudad. Imperdible y al aire libre.

Siempre junto al pueblo

Luego de muchos años de trajinar el país con Crónico, Nicolás de Tracy por fin se decide a despedirlo y tiene a San Luis como una de sus últimas paradas. El standapero actuará a partir de las 21:30 en el Mauricio López de la Universidad Nacional.





Sale el sol y el viento

El nuevo proyecto de Sol Burgos se llama La trama del viento y es un cuarteto de mujeres que tendrá su debut absoluto en La casa del poeta, a partir de las 20. Canciones sobre la naturaleza y sobre la vida en el monte con una sonoridad llena de paz. Una buena opción para empezar el fin de semana.

Mucha acción

Pura cumbia en Casa Mollo habrá con La Cumbé, la banda que lleva alegría al centro de la noche de la casona de calle Rivadavia, que también recibe el recorrido de las artes y a Djs para una fiesta electrónica para una noche de mucho movimiento.

Despedida de solterx

En el último show del año, La Pocha Show y Francis Legant tiran todo por la ventana, incluso la ropa de los strippers que contrataron especialmente para que la noche sea particular. A partir de las 22:30 en All right.

Canciones al natural

Guadalupe Mediavilla sigue en la difusión de su nuevo disco y en ese plan llega a Pruna Wasi, un espacio de Juana Koslay para brindar un concierto íntimo de los que ha dado ya en varios puntos de la provincia, a partir de las 21 con entradas a 10 mil pesos.

El sobreviviente

Enzo Motura en la actuación, Alberto Sardi en los textos y Carlos Mascioni en la producción y la fotografía juntaron sus talentos para una obra de teatro apocalíptica que cuenta la historia de un único ser en la faz de la Tierra. A partir de las 22 en La papelería, de Pedernera 1535 con entradas anticipadas a 7 mil pesos.

Brasil busca

Marianela Arce sigue su itinerario de bar en bar y esta vez recala en La ferroviaria del Puente Blanco para hacer su recital junto al Lado bossa, una agrupación dedicada a la música brasileña que merece ser escuchada. A partir de las 21 con entradas a 4 mil pesos.











Un alarido de baile

El ballet Grito de mi tierra, uno de los más persistentes de Merlo, tiene un nuevo espectáculo que lo presenta para despedir el año en la Sala Amigos, a partir de las 20:30 con entradas a 6 mil pesos.









SÁBADO

Jardín de verano

Una nueva función de Jardín de otoño presenta la compañía de teatro La oveja negra en su espacio de Ardiles y 9 de julio en Villa Mercedes. La función, que será a las 22, con entradas a 13 mil pesos.

Dos, dos, dos

Dos para Cuyo y Reflejos es la dupla folclórica que propone All right para su sábado musical. También habrá buena comida y una compañía especial que comenzará a sonar a las 22.

A reírse en el valle

Una convivencia cómica poco común es la descripción más certera sobre Rebas is, una obra de teatro en dupla que se presentará en La Cometa, el espacio cultural de Carpintería, a partir de las 21.

Soñar no cuesta nada

Al filo multiorkesta vuelve a presentar su espectáculo Sueños, una experiencia sensorial que mezcla teatro, música, proyecciones y una performance que tiene todo lo necesario para convertirse en un viaje onírico en la Sala Amigxs de Merlo a partir de las 21, con entradas en un rango de 7 a 15 mil pesos.





Jazz en Villa Mercedes

Federico Olguín, César Guerberoff, y Esteban Ramos son tres talentosos músicos que confluyen en Villa Mercedes y que tienen al jazz como elemento aglutinador y motivador. Darán un recital en La proa, de General Paz 821 de Villa Mercedes y entradas a 10 mil pesos.







Está saliendo el sol

A la espera del anunciado regreso The Rómulos realiza un homenaje a Cristian Pity Álvarez en Atípico bar, el espacio de calle Mitre que tiene al rock como uno de sus géneros preferidos. Cinco mil pesos con una consumición.

Salud y despedida

El brindis de fin de año que propone Daniela Calderón tendrá tonada y mucha música cuyana, tal cual el estilo de la notable cantante puntana. Será en el microcine de la UNSL a partir de las 21 con entradas a 10 mil y 15 mil pesos.

Humor en diciembre

La segunda función en la provincia de Crónico, el stand up de Nico de Tracy se trasladará a Villa Mercedes con la misma ironía y el mismo humor de siempre. El encuentro será en la sala de teatro del hotel Amerian, en pleno centro de la ciudad a partir de las 21.





El caribe sigue picante

La parcera comanda la noche en Pimienta Club un encuentro particular con la música colombiana y con el baile en general como centro. A partir de las 22, la banda tocará en vivo para continuar con los colores del caribe.

Cautanos al viento

Poco a poco La cautana está encontrando en Casa Mollo un espacio para tocar con frecuencia. Lo hará nuevamente este sábado en una peña que tendrá a Ger en banda como invitados especiales, a partir de las 22:30 con entrada gratuita.

Sentir el regreso

Después de muchos años sin tocar Black feeling blues, una histórica banda villamercedina, volverá a los escenarios y como no podía ser de otra manera lo hará en el boliche Don Miranda. La actuación de regreso comenzará a las 22 y las expectativas son enormes.

Valle y rock

Nacida entre Merlo y Cortaderas Deeprock es una banda potente y que va de frente que presenta su primer disco en La casa del poeta, a las 20 con entradas a 3 mil pesos.

La mezcla de placeres

Remedi Oroná Maher conforman un trío de jazz que hace ya algunos años tracciona la escena local con una buena dosis de calidad y compromiso. Volverán a tocar en La ferroviaria a partir de las 22 con la oportunidad de tomar un buen vino y de mezclar placeres.







El ojo siempre atento

Especial para desconfiados, Leo Funes creó un espectáculo que se llama Magia de cerca y que invita al público a tener los ojos muy cerca del truco. La nueva función será en La papelería, de Pedernera 1539, a partir de las 21, con entradas a 8 mil pesos.











DOMINGO

Luna llena

No hay mejor manera de cerrar el año en materia de recitales que con Abel Pintos, el músico más exitoso del país que regresa a San Luis para cantar en el Cine Teatro. Las entradas están agotadas así que el público que disfrutará ya está definido.

Arde Roma

Una banda que despide el año en All right es Cenizas de Roma, que tuvo en 2025 excepcional y que promete seguir creciendo el año que viene. Para decir adiós, a partir de las 22, tocará nuevamente para su público.

Creer o reventar

“La princesa que creía en los cuentos de hadas” es el muy atractivo nombre de una obra de danza teatro que se presentará nuevamente en la Sala Amigxs de Merlo, a partir de las 20 y con entradas a 12 mil pesos.

Reunión pensada

Una nueva función de El aprendiz de mago, uno de los musicales más coloridos de lo que se hicieron en San Luis, se celebrará en la sala Berta Vidal de Battini a partir de las 20. Mickey, Stitch y otros personajes infantiles se encuentran en un mundo impensado.

El amor es todo

La telenovela de la tarde con su galán siempre seductor es una de las protagonistas de Jardín de otoño, la obra de teatro que el grupo La oveja negra sube nuevamente a escena en su sala de Ardiles y 9 de julio en Villa Mercedes a partir de las 20 para que el público conozca una historia de amor.







