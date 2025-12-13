Un puntano en Suiza recrea el idioma de su infancia

Hace cuatro años, Ismael Funes consiguió una beca para ir a estudiar música a Ginebra. Como María Elena Walsh describió en "Serenata para la tierra de uno", el puntano nunca olvidó su provincia ni mucho menos su pasado. En Suiza, el joven contrabajista se acordó, entre otras cosas, del comedor de La Poderosa, que en los barrios República y 1° de mayo asiste a cientos de chicos necesitados, y se propuso hacer algo para ayudarlos. Así nació “La Juana”, un cuento homenaje a María Elena Walsh.

Ismael es parte de una amplia comunidad latina que reside en la ciudad europea y con un grupo de amigos emprendió la idea de fusionar, con base en su cuento, danza, música, literatura y recordar la obra de la escritora argentina en su faceta dirigida a los adultos más que en su rol más conocido de relatora de las infancias. “En su momento apuntamos a un público latinoamericano que creció escuchando su música”, dijo Ismael a El Diario de la República.

El puntano creó en Juana a una niña, una adolescente y una adulta protagonista de una historia que se cuenta a través de las canciones de María Elena, como “Canción del Jacarandá”, “Canción para bañar la luna”, “Sabana y mantel”, “Serenata para la tierra de uno” y “Como la cigarra”, entre otras. "A ella la escucho de toda la vida, mi mamá me ponía sus canciones. Tengo varios de sus libros y la veo como una persona que te puede acompañar en toda la vida, como una madre".

Interpretadas por artistas de San Luis que formaron ensambles especialmente para el concierto y con varios cantantes invitados, “Al jardín de María Elena”, la obra creada a partir del cuento de Ismael, tendrá su estreno en la provincia el martes 16 de diciembre a las 21 en la sala Berta Vidal de Battini.

El show marcará el retorno momentáneo del joven a su provincia y la primera vez que presenta un espectáculo propio. “Yo vengo todos los años y cada vez que me iba de nuevo a Suiza me quedaba con las ganas de hacer algo acá, hasta que esta vez, charlando con amigos músicos, pudimos conseguir hacerlo”, dijo entusiasmado Funes.

La expectativa de Ismael con el público de su provincia es que entienda a Walsh no solo por su rol de autora infantil sino observar la complejidad de su obra. “La cantidad de épocas que describió, qué significaron para ella, qué quiso decir; porque fue mucho más que una cantante de canciones infantiles: fue una dramaturga, fue una recopiladora, fue una difusora del folclore nacional”, la describió.

Hasta ahora, “Al jardín...” cuenta con dos presentaciones, en agosto del año pasado y en febrero de este, ambas en Suiza, donde la respuesta de la gente sorprendió a Ismael y le abrió algunas puertas a nuevos proyectos.

Establecido como estudiante en Suiza, Funes pasó su infancia en el barrio Puertas del Sol y estudió en la escuela de su barrio. Cuando se decidió por la música ingresó a la Orquesta Infanto-Juvenil de San Luis y ensayó durante años en el mismo complejo donde ahora se presentará su obra.

Al terminar la secundaria, se fue a estudiar a Córdoba y gracias a un profesor italiano al que conoció en San Juan cuando fue a tomar clases de contrabajo se enteró de la beca en Suiza, donde está desde el 2021, primero en la ASRM (Alta Escuela de Música) y ahora en la Universidad de Ginebra.

En Europa Ismael se hizo de muchos amigos con quienes formó un círculo cultural alrededor de la librería Albatros, un espacio que cobija peñas, conciertos y otras actividades. Además, trabaja en distintas orquestas como sustituto o refuerzo en las filas de los contrabajos, pero su plan es regresar a San Luis definitivamente el año que viene, para que la serenata para su propia tierra sea mucho más que una canción inolvidable de una de sus autoras preferidas.