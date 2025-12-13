Nico de Tracy volvió, hizo reír y siguió su camino

El presente es negro y el futuro también. Nico de Tracy y su crónica manera de hacer reír. Foto: Mahito Guzzo.

De tantas veces que vino a la provincia, Nicolás De Tracy ya conoce algunos giros puntanos. Esa frecuencia en las visitas formó, además, un férreo público que el viernes a la noche estuvo muy cerca de llenar el auditorio Mauricio López, un detalle para nada despreciable en las épocas difíciles que corren.

Si bien hace dos años que el humorista no aceitaba su vínculo con la provincia, la nueva llegada de “Crónico” -su crónico show- contuvo su fórmula para el éxito: charlas con el público, ritmo ralentizado y algunas anécdotas que, no por repetidas, dejan de ser divertidas.

La compañía de Nicolás: un micrófono, una botella de agua y un banco alto. Foto: Mahito Guzzo.

En sus frecuentes charlas con la gente, De Tracy consiguió alguna información valiosa de San Luis. Preguntó por un personaje icónico de la provincia y alguien le mencionó a Daniel “El Negro” Ferreyra, a quien humorista dijo conocer. También encontró un punto de gracia cuando se enteró que el festival de La Punta, que se realiza en enero, se llama Festival de los vientos: “¿Qué hacen ahí?...¿Se vuelan?”, improvisó.

Muchas de las preguntas que disparan los temas de Nicolás están relacionados a cuestiones íntimas de los espectadores que en muchos casos prefieren resguardarlas. Por ejemplo, cuando pidió que aplaudieran los espectadores que habían debutado con una prostituta, que había hecho un trío sexual o que habían consumido drogas, el silencio se apoderó de la sala.

Sin embargo cuando la consulta fue por el cuadro de fútbol o por la concurrencia al psicólogo las respuestas surgieron con más espontaneidad.

Por el resto, Nicolás se consolidó como un buen contador de historias que tiene -a diferencia de alguno de sus colegas standaperos- el timing preciso para el relato oral, la ubicación correcta de los silencios, y la conciencia de que el factor dramático también puede desencadenar alguna risa.

Sexo, drogas, rock and roll, familia, muerte, psicología y la vida misma de un comediante nacido en Mar del Plata, radicado en Villa Urquiza, ex estudiante de la Universidad Católica Argentina, fueron expuestos en la reunión teatral que duró cerca de dos horas.

Antes del show, para abrir juego, “Pichi” Piccirillo, también comediante surgido del streaming, tuvo la difícil tarea de romper con la espera. Lo consiguió gracias a preguntas como “¿no les pone contentos saber que hay gente más fea que ustedes?”; o cuando se refirió a Dillom con una frase cargada de punzante ironía: “Qué cajero se perdió en McDonald's”.