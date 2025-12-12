La clínica que usa el alineador de la salud pública recibió un crédito del Gobierno

A simple vista, el Centro de Oncología Radiante no parece una pyme familiar que tenga que apelar a la ayuda del Estado para subsistir. Parece, más bien, una clínica de alta complejidad que realiza radiología a sus pacientes y que está muy bien conceptuada por quienes utilizan sus servicios.

Ubicado en la calle Alfredo Palacios, cerca de la Ediro San Luis, el Cenor es el primer y único centro privado de radioterapia de San Luis, pero hace un mes se le rompió el acelerador lineal y envía sistemáticamente sus pacientes al hospital público, una situación que no saldría de lo normal de no ser por la recarga laboral del personal médico y porque, según varias fuentes, el pago que recibe el Estado por el uso del aparato es mínimo por parte de la clínica.

A esa situación se sumó a principios de semana otra que demuestra el aceitado vínculo entre el Cenor y el Gobierno Provincial. Inscripta como Pyme, la clínica recibió un crédito para renovar su equipamiento. ¿Qué dijo que iba a hacer el centro con el dinero estatal, cuya cantidad no fue informada?: Comprar un acelerador lineal, justamente el aparato que usufructúa de la salud pública.

El acto de entrega del dinero se realizó el martes 9 de diciembre en la sede del Ministerio de Desarrollo Productivo, liderado por el diputado provincial electo Federico Trombotto, y contó con la presencia del gobernador Claudio Poggi. El monto al que accedió el Cenor junto a otras 9 empresas provino del Centro Federal de Inversiones.

El despacho de la agencia de noticias oficial no nombra al Cenor como una de las empresas beneficiadas por los créditos pero dice que una de los que recibió el dinero podrá comprar “un equipo de tratamiento oncológico de alta complejidad (inversión de $200 millones) de un centro médico que brinda servicios de salud y tiene una rama dedicada a la investigación del campo de la medicina”.

En declaraciones que hizo a la agencia, el representante de la clínica dijo que el equipo en cuestión es “muy costoso y complejo” y que con la tecnología que tenían anteriormente en el Cenor “no era posible realizar todos los tratamientos necesarios”, por lo que muchas veces derivaba pacientes a otras provincias.

En su perfil de Instagram, la clínica explica que los tratamientos realizados allí se hacen con un equipo “especializado llamado acelerador lineal para emitir haces de radiación de alta energía hacia el área afectada por el cáncer”.

Pero según se supo en la semana, el acelerador de la empresa se averió y el Cenor derivó sus pacientes a la salud pública, hasta que pueda reparar el aparato o comprar uno nuevo.