Despiste en la autopista: tres heridos tras impactar contra un poste en Justo Daract

Este lunes a media mañana, cerca de las 10:30, un Renault Kardian que circulaba de oeste a este por la Autopista de las Serranías Puntanas terminó despistando a la altura del kilómetro 664, en las inmediaciones del ingreso a la ciudad de Justo Daract. Según informaron fuentes policiales, el vehículo era conducido por un hombre de 58 años que viajaba acompañado por su esposa de 62 y su hijo de 22.

Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control y terminó impactando contra un poste de luminaria en el cantero central, que se desprendió desde su base tras el choque.

Personal de salud pública asistió a los heridos y los trasladó en primera instancia al hospital de Justo Daract. Luego, debido a la complejidad de las lesiones, los tres fueron derivados al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes.

El vehículo quedó en el cantero central, por lo que se desplegó un operativo de prevención y señalización para ordenar el tránsito en la zona. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 18ª de Justo Daract, Policía Caminera, Bomberos Voluntarios y personal del Ente Control de Rutas.