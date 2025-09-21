Quemaron una casa mientras dos hermanos dormían

Subcomisaria N° 20 de San Jerónimo. Hay un detenido por provocar el incendio en una vivienda.

La localidad de San Jerónimo vivió momentos de mucha tensión y dramatismo por el incendio de una vivienda que pudo haber sido una tragedia. No lo fue por la arriesgada solidaridad de vecinos y policías que rescataron a dos hermanos que habían quedado atrapados entre el fuego.

Todo indica que se trató de un hecho intencional, porque horas antes hubo problemas entre jóvenes cuando consumían alcohol. Por este grave episodio, ya hay un detenido.

La emergencia ocurrió este domingo, alrededor de las 02:00 de la madrugada, en una propiedad situada a poca distancia de la Subcomisaria N° 21.

Mientras se luchaba para controlar el fuego, dos policías tuvieron que recibir atención médica y luego trasladados al Hospital Central “Ramón Carrillo” porque sufrieron problemas respiratorios. Tras ser asistidos, al mediodía recibieron el alta médica.

Ahora, la labor investigativa apunta a determinar con exactitud los motivos que derivaron en lo que pudo ser un drama mayor en la comuna situada a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis, en el departamento Pueyrredón.

De acuerdo a lo que se comenta entre los pobladores, la quemazón de la casa fue consecuencia de una pelea que ocurrió el sábado en medio de una ingesta de bebidas alcohólicas.

Aparentemente, lo que eran un simple insulto derivó en que, mientras los dos hermanos dormían, su contrincante o contrincantes le prendieron el fuego a la vivienda.