Jornada a pura emoción y galope en La Punta

Con nueve carreras de emocionante desarrollo, el hipódromo de La Punta recibió a miles de personas que vivieron un domingo a puro galope. El clásico María Lezcano, la competencia más esperada de la tarde, con dos millones de pesos en premios al ganador, fue obtenida por “Foto oscura”, de La Punta, con Eduardo Ruarte como jockey.

Sobre 1200 metros, la carrera se definió en 1:11 y fue la más celebrada de la jornada. Antes de la prueba central se corrieron como parte del Clásico apertura Cuadreros, el Macario Cup, ganada por “Master Detto”, con Franco Bruno en la monta; el premio Primavera 2025 que obtuvo “Spinking joy” y el “Mariano Casaux”, que quedó en las patas de “Don Japón”.

Para la segunda mitad de la tarde quedaron otras cinco competencias que le agregaron adrenalina a la reunión hípica.

En el “Gran clásico Desafío S.P.C:”, el ganador fue Máximo; en la “Especial destacada” se impuso “El San Luh”, del stud El estribo; en el “Súper especial” el ganador fue “Che che” y en el “Clásico apertura Cuadrero” el premio fue para “Esperanza jess”, con Josué Giménez en la monta.

La última carrera de la tarde fue el Especial Potrillos cuarto de milla, que en 300 metros, coronó a “Milke” con el comando de Sergio González que completó el recorrido en poco menos de 17 segundos.