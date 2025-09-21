Central Córdoba le dio batalla a Boca

Boca Juniors empató 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras este resultado deportivo, el equipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se quedó con el tercer lugar de la tabla de posiciones del Grupo A, con 14 unidades. Un escalón por debajo de Barracas Central, quien posee 15 puntos.

Los dos goles del “Xeneize” fueron realizados por el mediocampista Rodrigo Battaglia y el centro delantero Miguel Merentiel. Mientras que los dos tantos del “Ferroviario” fueron concretados por los mediocampistas José Florentín e Iván Gómez.

Durante el transcurso del primer tiempo, el conjunto local desplegó una sólida estrategia ofensiva que descolocó a las distintas líneas defensivas de su contrincante.

En el minuto 40, Boca Juniors abrió el marcador de La Bombonera. El mediocampista Rodrigo Battaglia realizó un disparo potente dentro del área chica y adelantó a su equipo.

En el complemento del encuentro, el “Xeneize” inició con el pie derecho, pero fue sorprendido por Central Córdoba.

A los 11 minutos del segundo tiempo, Boca Juniors aumentó su ventaja en el marcador. El centro delantero uruguayo Miguel Merentiel definió con precisión y concretó el 2-0.

En el minuto 17, Central Córdoba de Santiago del Estero achicó la diferencia. El mediocampista paraguayo José Florentín cabeceó dentro del área chica y concretó el 2-1 en el marcador.

Además, a los 38 minutos, el elenco santiagueño igualó el marcador. El mediocampista ofensivo Iván Gómez ejecutó un disparo potente que descolocó a Agustín Marchesín y concretó el 2-2.

En los instantes finales, el equipo liderado por el entrenador Omar De Felippe generó diversas oportunidades para sellar un sorprendente triunfo, pero las imprecisiones en las definiciones sentenciaron un frustrante empate.

Triunfazo de Argentinos

Argentinos Juniors derrotó 3-0 a Banfield en el estadio Diego Armando Maradona.

Tras este contundente resultado deportivo, el “Bicho” de La Paternal se quedó con el décimo puesto de la tabla de posiciones del Grupo A, con 11 unidades. Un escalón por debajo de Huracán, quien posee 12 puntos.

Los tres tantos del equipo liderado por el director técnico Nicolás Diez fueron realizados por Tomás Molina (doblete) y Alan Lescano.

Por otro lado, Rosario Central igualó 1-1 con Talleres de Córdoba en el Gigante de Arroyito y se quedó con el séptimo lugar del Grupo B.

El gol del “Canalla” fue realizado por Alejo Véliz. Mientras que el úncio tanto de la “T” llegó de la mano de Valentín Depietri.

Además, el equipo de Córdoba finalizó el segundo tiempo con un futbolista menos. Miguel Navarro se retiró del terreno de juego por doble amonestación y se perderá el siguiente encuentro.