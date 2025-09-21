El Círculo Médico dice que no hay nuevos convenios entre el Gobierno y las clínicas

Desesperado por mostrarse fuerte en la ruptura con el Círculo Médico –de la que en los efectos podría salir debilitado- el Gobierno Provincial comunicó una serie de convenios en el formato de contratos directos con diversas clínicas privadas. La información oficial fue desmentida por las autoridades del ente que agrupa a los profesionales de la salud.

Fue Cecilia Camargo, secretaria de obras sociales y previsión social del Círculo Médico, la encargada de desmentir al oficialismo provincial de una manera directa y clara: “Eso es mentira y lo están ventilando porque les conviene”, dijo.

La doctora explicó que las clínicas “siempre fueron directas de Dosep para facturar” por lo que nada cambia en ese aspecto en los hechos. Y que el Círculo Médico también lo era “hasta la fecha de la carta documento”. “Los médicos no son empleados de las clínicas; que digan que hay ahora contratos directos con las clínicas solo genera confusión en la gente”, acusó.

Para salir a calmar el clamor social, el Gobierno Provincial anunció dos días después de romper el contrato con el Círculo Médico convenios directos con la Clínica Italia, la Clínica de la Mujer y la Familia y la Clínica del Adulto Mayor y la Familia, entre otros. Pero para el organismo que agrupa a los galenos, eso sucedió desde siempre y no cambia en nada la situación previsional de los afiliados.

“Los médicos pagamos un alquiler para usar las clínicas –explicó Camargo-. Lejos de que nos paguen un sueldo, atendemos por prestación y pagamos derechos de orden y uso, así se llama el contrato de alquiler del espacio que usamos, sea quirófano o consultorios médicos”.

Para la médica, la información es “un manotazo de ahogado en el contexto de soluciones a medias de un conflicto con quien presta servicios hace 85 años en esta provincia”.