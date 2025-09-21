El Círculo Médico dice que no hay nuevos convenios entre el Gobierno y las clínicas
Las autoridades del organismo aseguraron que los convenios anunciados por el Gobierno esta semana en realidad están vigentes desde hace años. "Es un manotazo de ahogado", dijeron.
Desesperado por mostrarse fuerte en la ruptura con el Círculo Médico –de la que en los efectos podría salir debilitado- el Gobierno Provincial comunicó una serie de convenios en el formato de contratos directos con diversas clínicas privadas. La información oficial fue desmentida por las autoridades del ente que agrupa a los profesionales de la salud.
Fue Cecilia Camargo, secretaria de obras sociales y previsión social del Círculo Médico, la encargada de desmentir al oficialismo provincial de una manera directa y clara: “Eso es mentira y lo están ventilando porque les conviene”, dijo.
La doctora explicó que las clínicas “siempre fueron directas de Dosep para facturar” por lo que nada cambia en ese aspecto en los hechos. Y que el Círculo Médico también lo era “hasta la fecha de la carta documento”. “Los médicos no son empleados de las clínicas; que digan que hay ahora contratos directos con las clínicas solo genera confusión en la gente”, acusó.
Para salir a calmar el clamor social, el Gobierno Provincial anunció dos días después de romper el contrato con el Círculo Médico convenios directos con la Clínica Italia, la Clínica de la Mujer y la Familia y la Clínica del Adulto Mayor y la Familia, entre otros. Pero para el organismo que agrupa a los galenos, eso sucedió desde siempre y no cambia en nada la situación previsional de los afiliados.
“Los médicos pagamos un alquiler para usar las clínicas –explicó Camargo-. Lejos de que nos paguen un sueldo, atendemos por prestación y pagamos derechos de orden y uso, así se llama el contrato de alquiler del espacio que usamos, sea quirófano o consultorios médicos”.
Para la médica, la información es “un manotazo de ahogado en el contexto de soluciones a medias de un conflicto con quien presta servicios hace 85 años en esta provincia”.
