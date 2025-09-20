Los signos a la espera del novilunio

ARIES: Felices realizaciones en sus planes personales, sintiéndose optimistas para asumir nuevas responsabilidades. De ustedes dependerá la armonía familiar. El azar los visita con éxito.

Bien. En el juego: 2, 5 y 9.

TAURO: Beneficios personales auspician el paso del planeta Mercurio, presentando buenas oportunidades a nivel laboral. Cuidado con la firma de contratos y garantías. Cambios favorables en su diario vivir que los hace sentir más optimistas y con buenas energías.

Bien. En el juego: 2, 5 y 8.

GÉMINIS: Los obstáculos que se venían presentando en su trabajo se dispersan, logrando avanzar a un ritmo más ágil y productivo. Riesgos calculados en sus finanzas y la buena suerte les acompaña. Una sorpresa les alegra el día.

Bien. En el juego: 0, 5 y 7.

CÁNCER: Etapa positiva y próspera, deben confiar en su capacidad y experiencia para lograr las metas trazadas. Deslinden sus asuntos laborales de vida privada. En finanzas, el planeta Júpiter estará aportando su cuota de suerte para los negocios e inversiones.

Bien. En el juego: 4, 7 y 9.

LEO: No les faltará entusiasmo en la concreción de sus proyectos, pero aún no es muy claro el panorama para arriesgar. El planeta Júpiter estará aportando su cuota de suerte para que sean exitosos con sus planes de dinero. Llegan buenas noticias al hogar.

Bien. En el juego: 2, 5 y 7.

VIRGO: La jornada se presenta positiva para todo lo relacionado con sus tareas cotidianas. Se gratificará con una compra personal. En sus decisiones personales, eviten opiniones de terceros. El azar los visitará, arriesguen. Etapa positiva para mudanzas de casa o comercio.

Bien. En el juego: 2, 6 y 7.

LIBRA: Finaliza una semana positiva, permitiendo la pronta concreción de sus planes. Libra sentirá la necesidad de renovarse en todos los aspectos de su diario vivir. En el hogar reinará la armonía con la colaboración de todos. En finanzas, ordenen sus compromisos para cumplir con todos, ya que los ingresos serán mayores.

Bien. En el juego: 2, 3 y 8.

ESCORPIO: Felices realizaciones para Escorpio, sobre todo a nivel personal y en sus actividades diarias. El planeta Júpiter trae soluciones prácticas a todos los problemas que pueden surgir a nivel dinero. Con un diálogo frontal se liman asperezas en el ámbito de trabajo.

Bien. En el juego: 1, 3 y 5.

SAGITARIO: Las responsabilidades serán un tema de máxima importancia tanto en el ámbito de trabajo como en el hogar.

Algunas molestias y dolores de espalda... nada que sea alarmante. En el juego: 0, 2, 7.

CAPRICORNIO: Descubrirán cómo vivir mejor trabajando con inteligencia, sin necesidad de angustiarse por el futuro.

Algunos problemitas de catarro y resfriados pueden afectar, no se preocupe, nada grave. En el juego: 0, 1, 8.

ACUARIO: Posibilidad de hacer muy buenos negocios con excelentes resultados.

Un momento oportuno para mejorar el estado de su cutis. En el juego: 2, 6, 8.

PISCIS: Si aumentan su propia confianza, ganarán más dinero siempre que puedan ordenar el tiempo con calma.