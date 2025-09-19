El Círculo Médico se defiende de ataques mediáticos y le habla a sus afiliados

Ante la extensión del conflicto con la Dirección de la Obra Social del Estado Provincial (Dosep), los directivos del Círculo Médico de San Luis tuvieron que salir al cruce de publicaciones del aparato mediático del gobierno provincial que, según se entiende, apuntan a ponerlos en contra de los afiliados de la Dosep, de sus asociados y justificar el convenio que el Gobierno Provincial anunció con la Clínica Italia.

En primer lugar refutaron el titular de un diario de edición papel y digital del poggismo que dice: “Pacientes y médicos, víctimas de la extorsión del Círculo Médico”. La respuesta, a través de sus redes sociales, fue: “Publicaciones como esta dificultan las negociaciones para llegar a un acuerdo”.

Además por esta vía, los directivos del Círculo Médico le enviaron un mensaje a sus asociados: “Antes de pensar en ser prestador directo de la Dosep, preguntate: ¿Quién presentaría tu expediente y haría el seguimiento para que lo cobre? ¿Cuál sería tu plazo de pago? ¿Quién negociaría tus aumentos? ¿Quién te defendería frente a débitos o sanciones? ¿Quién reclamaría por vos para que te paguen? Todo esto hoy lo hace el Círculo Médico en tu representación. Sin unidad, cada colega quedaría desprotegido”.

El portal web “El Mosquito Puntano” también advirtió sobre un operativo tendiente a desacreditar a los profesionales de la salud y su organización. “El gobierno gasta millones en publicidad en sus medios para difamar a los médicos por el conflicto con Dosep”. Luego agrega: “Como dicta el manual poggista ‘Mejor que hacer es difamar’.

“Todos los medios bancados por el gobierno salieron en cadena a difamar a los médicos en medio del conflicto con la Dosep…”, señalan entre otros conceptos.