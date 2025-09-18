  • Nuestras redes
25°SAN LUIS - Jueves 18 de Septiembre de 2025

Dolor en la música

Murió Yaco Monti, la voz romántica que nació en San Luis y conquistó al país

Este jueves por la tarde, en Buenos Aires, dejó de existir Yaco Monti, uno de los grandes intérpretes de la canción argentina. Tenía 80 años y una trayectoria que lo hizo inmortal en la memoria colectiva.

Por redacción
| Hace 3 horas

Oriundo de Villa Mercedes, San Luis, Monti se convirtió en figura en los años 60 con su estilo melódico y sentimental. “Siempre te recordaré”, “Un dolor de adiós” y “Volveré a San Luis” son apenas algunas de las piezas que lo consagraron en radios, escenarios y festivales de toda la Argentina.

 

Su carisma también lo llevó al cine, en películas como Escala musical y Escándalo en la familia, donde trasladó su impronta al público masivo. Pero su mayor reconocimiento estuvo siempre en la música: en cada balada de amor, en cada canción que cruzaba el límite entre el desgarro y la esperanza.

 

La noticia de su muerte golpeó especialmente en su ciudad natal, donde vecinos y artistas lo recuerdan como un hijo dilecto y embajador cultural. Su legado, dicen, no será olvidado: en cada verso melódico seguirá viva la voz que marcó a generaciones.

 

