Murió Yaco Monti, la voz romántica que nació en San Luis y conquistó al país

Oriundo de Villa Mercedes, San Luis, Monti se convirtió en figura en los años 60 con su estilo melódico y sentimental. “Siempre te recordaré”, “Un dolor de adiós” y “Volveré a San Luis” son apenas algunas de las piezas que lo consagraron en radios, escenarios y festivales de toda la Argentina.

Su carisma también lo llevó al cine, en películas como Escala musical y Escándalo en la familia, donde trasladó su impronta al público masivo. Pero su mayor reconocimiento estuvo siempre en la música: en cada balada de amor, en cada canción que cruzaba el límite entre el desgarro y la esperanza.

La noticia de su muerte golpeó especialmente en su ciudad natal, donde vecinos y artistas lo recuerdan como un hijo dilecto y embajador cultural. Su legado, dicen, no será olvidado: en cada verso melódico seguirá viva la voz que marcó a generaciones.