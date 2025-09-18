Bachey, la única diputada de San Luis que votó contra la salud y la universidad pública
Votó por mantener el veto del presidente Javier Milei. Es una conspicua aliada del poggismo que evidenció, una vez más, su doble cara. El otro sufragio habitual a favor del presidente es el de Alberto Arancibia Rodríguez, que estuvo ausente.
Aliada directa del poggismo, con familiares favorecidos en las licitaciones de las bicicletas TuBi, la diputada nacional Karina Bachey fue la única legisladora puntana que votó a favor del veto que el presidente Javier Milei intentó implementar sobre la ley de emergencia pediátrica y el financiamiento universitario.
La sesión del miércoles a la noche no dejó sorpresas y finalmente la Cámara de Diputados rechazó la intención del Poder Ejecutivo en dos temas sensibles que movilizaron a población con marchar y manifestaciones: la continuidad del Hospital Garrahan y de la universidad pública. Bachey votó, virtualmente, en contra de esas dos instituciones.
La opinión de la diputada no hace más que reafirmar la alianza entre Claudio Poggi y Javier Milei, afianzada en políticas de ajuste. El otro diputado puntano que suele votar a favor de las decisiones presidenciales es Alberto Arancibia Rodríguez, quien se ausentó en la decisiva reunión parlamentaria.
En cambio, los peronistas Natalia Zavala Chacur y Ernesto Ali y el libertario rebelde Carlos D’Alessandro votaron a favor de la continuidad de la salud y la educación pública.
En el rechazo de todos los componentes de las universidades, discapacitados, jubilados y otros sectores afectados por la motosierra de Milei saltó a la luz el doble juego que hace el poggismo en San Luis. Por un lado apoya las decisiones del presidente en el Congreso y en San Luis, este miércoles se vio en la masiva marcha la presencia de laderos del gobernador como el ministro de Turismo y Cultura Jorge Álvarez Pinto y el exrector de la UNSL, Víctor Moriñigo, entre otros.
Más Noticias