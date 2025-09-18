  • Nuestras redes
23°SAN LUIS - Jueves 18 de Septiembre de 2025

23°SAN LUIS - Jueves 18 de Septiembre de 2025

Aliada de Poggi

Bachey, la única diputada de San Luis que votó contra la salud y la universidad pública

Votó por mantener el veto del presidente Javier Milei. Es una conspicua aliada del poggismo que evidenció, una vez más, su doble cara. El otro sufragio habitual a favor del presidente es el de Alberto Arancibia Rodríguez, que estuvo ausente.

Por redacción
| Hace 1 hora

Aliada directa del poggismo, con familiares favorecidos en las licitaciones de las bicicletas TuBi, la diputada nacional Karina Bachey fue la única legisladora puntana que votó a favor del veto que el presidente Javier Milei intentó implementar sobre la ley de emergencia pediátrica y el financiamiento universitario.

 

 

La sesión del miércoles a la noche no dejó sorpresas y finalmente la Cámara de Diputados rechazó la intención del Poder Ejecutivo en dos temas sensibles que movilizaron a población con marchar y manifestaciones: la continuidad del Hospital Garrahan y de la universidad pública. Bachey votó, virtualmente, en contra de esas dos instituciones.

 

 

La opinión de la diputada no hace más que reafirmar la alianza entre Claudio Poggi y Javier Milei, afianzada en políticas de ajuste. El otro diputado puntano que suele votar a favor de las decisiones presidenciales es Alberto Arancibia Rodríguez, quien se ausentó en la decisiva reunión parlamentaria.

 

 

En cambio, los peronistas Natalia Zavala Chacur y Ernesto Ali y el libertario rebelde Carlos D’Alessandro votaron a favor de la continuidad de la salud y la educación pública.

 

 

En el rechazo de todos los componentes de las universidades, discapacitados, jubilados y otros sectores afectados por la motosierra de Milei saltó a la luz el doble juego que hace el poggismo en San Luis. Por un lado apoya las decisiones del presidente en el Congreso y en San Luis, este miércoles se vio en la masiva marcha la presencia de laderos del gobernador como el ministro de Turismo y Cultura Jorge Álvarez Pinto y el exrector de la UNSL, Víctor Moriñigo, entre otros.

 

 

