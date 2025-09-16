Pettovello admitió ante la Justicia que nunca hizo auditorías en comedores

Organizaciones sociales y políticas nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero denunciaron que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, “nunca hizo auditorías en los comedores populares”, luego de que la funcionaria “lo reconociera ante la Justicia”.

En diálogo con Noticias Argentinas, Eduardo Belliboni, del Partido Obrero, afirmó que “si bien siempre supimos que no había hecho ninguna auditoría, ahora la Justicia la obligó a reconocerlo”.

El dirigente remarcó que desde diciembre los 43.000 comedores de todo el país no reciben un kilo de alimento: “Esa fue una medida absolutamente arbitraria de parte del Ministerio”.

Pettovello, además, enfrenta una denuncia por malversación de fondos e imputaciones vinculadas a “presuntas irregularidades en una licitación” y por la falta de rendición de \$14.000 millones. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi.

Las agrupaciones adelantaron que el 23 de septiembre se movilizarán para exigir la devolución de los alimentos y el aumento de programas sociales congelados desde hace más de un año y medio.

En un comunicado, señalaron que el Gobierno “montó una campaña para instalar que los comedores no existían y que los dirigentes se habían robado la comida, justificando el recorte de 7,5 millones de kilos de alimentos por mes, mientras se perseguía y estigmatizaba a las organizaciones sociales”.

El Frente de Lucha Piquetero está integrado por el Polo Obrero, MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, MTL Rebelde, Bloque Piquetero Nacional, Armando Conciencia, Agrupación William Cooke, MTR 12 de Abril, MTR Cuba y Frente de la Resistencia.