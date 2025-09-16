Acusan a un hombre por prostituir a su hija de 12 años
Efectivos de la Policía Federal de San Luis allanaron una vivienda del barrio Vicente Dupuy
Por redacción
| Hace 3 horas
El motivo del procedimiento es un posible caso de prostitución de una menor de 12 años.
De acuerdo a la información que trascendió, por manifestaciones de los vecinos se trataría de la detención de un hombre “que prostituía a su hija menor de 12 años. Un grupo de psicólogos acompaña a los efectivos federales y autoridades judiciales.
