Martes 16 de Septiembre de 2025

18°SAN LUIS - Martes 16 de Septiembre de 2025

Ciudad de San Luis

Acusan a un hombre por prostituir a su hija de 12 años

Efectivos de la Policía Federal de San Luis allanaron una vivienda del barrio Vicente Dupuy 

Por redacción
| Hace 3 horas

El motivo del procedimiento es un posible caso de prostitución de una menor de 12 años.

 

De acuerdo a la información que trascendió, por manifestaciones de los vecinos se trataría de la detención de un hombre “que prostituía a su hija menor de 12 años. Un grupo de psicólogos acompaña a los efectivos federales y autoridades judiciales.

 

 

