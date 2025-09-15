Inicio de semana con dos emergencias viales

Dos accidentes de tránsito que no dejaron como saldo heridos de gravedad marcaron el inicio de la semana en la ciudad de San Luis.

A las 09:30, en la intersección de la calle Franco Pastore con la Avenida de Circunvalación, en la norte capitalina, la colisión entre un taxi y un vehículo particular, derivó en que este último impactara contra otro rodado.

Por su parte, alrededor de las 08:00, hubo otra emergencia vial en la esquina de Juan Bautista Alberdi y Esteban Agüero, a una cuadra de la sede de Vialidad Provincial.

Un choque con tres vehículos

Fue protagonizado por un taxi Fiat Argo, que se desplazaba por Franco Pastore en sentido norte-sur y un Renault 12 rojo, que lo hacía por la ex ruta nacional 147. Por efecto del golpe, el R-12 se desplazó y pegó contra un Ford Fiesta que estaba parado, esperando el paso por Pastore.

En el vehículo de alquiler, el conductor, de aproximadamente 50 años, viajaba junto a una pasajera de 45 y en el legendario R-12 lo hacían dos hombres adultos (uno de ellos al volante), una mujer mayor de edad y un menor de 12 años.

Los paramédicos del de Sempro asistieron a dos de los ocupantes del Renault 12, pero ninguno necesitó ser trasladado al hospital.

La segunda emergencia

En el otro accidente, una de las parte fue un Fiat Siena (afectado al servicio Didi), que circulaba por Alberdi hacia el oeste y era conducido por un hombre de unos 45 años y una Ford Ranger, guiada por otro varón de la misma edad.

Según se informó, en el vehículo de alquiler iba una pasajera a una mujer de alrededor de 30 años, que al igual que los conductores, resultó ilesa.