Juventud empató, sigue en carrera y ya conoce el camino en la Reválida

Juventud Unida Universitario logró su objetivo: con el 1-1 ante Huracán Las Heras en Mendoza, el equipo puntano aseguró su pase a la Segunda Etapa de la Reválida del Torneo Federal A, instancia que otorga el segundo ascenso a la Primera Nacional. El gol de Martín Escobares, a los 50 minutos, selló el empate que le permitió quedar entre los mejores de la tabla de la primera fase y seguir soñando.

El conjunto de San Luis sabía que un empate le alcanzaba para clasificar y lo consiguió, incluso después de sufrir el golpe inicial del visitante, que se puso en ventaja a los 49’ con tanto de Ortega. La reacción fue inmediata y la paridad le dio el boleto a la próxima ronda.

Con todos los resultados de la fecha ya definidos, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó cómo se jugará lo que viene. Ocho equipos pelearán por el primer ascenso en los cuartos de final, mientras que Juventud ingresará en la Segunda Etapa de la Reválida, donde comenzará el camino largo por el segundo ascenso.

Así se jugará la Reválida

En esta instancia se suman los cuatro perdedores de los cuartos de final del primer ascenso. Los cruces ya sorteados son:

Perdedor de Cuartos de Final vs. Juventud Unida Universitario

Perdedor de Cuartos de Final vs. El Linqueño

Perdedor de Cuartos de Final vs. Sol de Mayo

Perdedor de Cuartos de Final vs. Sportivo Las Parejas

Sarmiento (La Banda) vs. San Martín (Mendoza)

Atenas (Río Cuarto) vs. Sarmiento (Resistencia)

9 de Julio (Rafaela) vs. Germinal

Costa Brava vs. Bartolomé Mitre

Los partidos de ida se jugarán el 21 de septiembre y las revanchas el 28 de septiembre. Juventud deberá esperar para conocer su rival definitivo, que saldrá de los equipos que caigan en los cuartos de final por el primer ascenso.

Los cuartos de final del primer ascenso

Ciudad de Bolívar vs. San Martín (Formosa)

Argentino (Monte Maíz) vs. Gimnasia (Chivilcoy)

Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Deportivo Rincón

Atlético Rafaela vs. Olimpo (Bahía Blanca)

Mientras el sueño de subir a la Primera Nacional se divide en dos caminos, Juventud ya dio el primer paso: empató cuando más lo necesitaba y ahora se prepara para una llave decisiva en la Reválida, con el objetivo firme de pelear por el segundo ascenso.