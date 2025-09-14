Cinco personas "bajo la lupa" por una "fogata ilegal" en una propiedad de la zona serrana

El hecho preocupó a los vecinos, que saben del peligro que implica el fuego. Foto: gentileza.

Este sábado, alrededor de las 21:30, el propietario de un terreno ubicado en Valle de la Paz, en las sierras centrales de San Luis (en un área aledaña al río Los Molles), advirtió a la distancia un "foco de fuego" en medio del bosque. Ante la preocupación por el riesgo de incendio en un área de vegetación nativa, el hombre dio aviso al servicio de emergencias.



Efectivos de la Comisaría de Potrero de Los Funes y personal de Bomberos Voluntarios, ingresaron al predio y constataron la presencia de cinco personas mayores de edad, que estaban acampando. Habían encendido una fogata de "grandes dimensiones" en pleno monte, dentro de la propiedad privada.

El procedimiento se desarrolló en el Valle de la Paz. Foto: gentileza.



De acuerdo a lo que apuntaron vecinos de la zona, el hecho implicó un "grave riesgo ambiental" por el "potencial de propagación en el bosque nativo y en las sierras centrales".



Los responsables fueron trasladados a la dependencia policial, donde se efectuaron las tareas de identificación y se procedió a las diligencias legales pertinentes.

¿Por qué está prohibido hacer fogatas?



Más allá de la cuestión lógica (cualquier chispa puede desatar un verdadero infierno de llamas), hay aspectos legales vigentes que prohíben encender fogatas en áreas serranas y rurales. Aquellos que infrinjan estas normativas, pueden enfrentar penas de prisión o multas severas, de acuerdo a lo que se establece en la Ley Nacional 26.315, artículo 17, y en la Ley Provincial IX-1048/20.

Pese a las claras indicaciones de prohibición que hay en la zona, la gente incumple las normativas. Foto: gentileza.



De igual modo, están prohibidos los acampes libres en sectores serranos o rurales. Solo se puede acampar en campings habilitados, según la Ley Provincial VIII-265/04, artículo 6.



En ese sentido, el mensaje siempre es instar al respeto por las normas vigentes para "evitar tragedias ambientales, preservar el ecosistema de las sierras puntanas y garantizar la seguridad de todos".

