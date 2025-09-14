Un techo de chapa se desprendió por el viento; el pronóstico indica más jornadas ventosas

Entre la tarde del sábado y la mañana de este domingo, el viento fue predominante en San Luis. La sensación térmica disminuyó paulatinamente y con ello, la intensidad de las ráfagas fue incrementando. Aseguran que hubo daños. Aunque no se registró ningún fenómeno meteorológico grave o extremo, sí se advirtieron roturas. Concretamente, en el loteo Giunta del barrio Jardín San Luis, por ejemplo, se desprendió un techo de chapa. Ahora bien ¿Cómo sigue la semana? Todo lo que tenés que saber.

Pronóstico extendido



Para lo que resta de este domingo, se espera que continúe ventoso con descenso de las temperaturas, principalmente las máximas, con un incremento de la nubosidad. Según detalló la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), el cielo estará parcial a mayormente nublado y las temperaturas rondarán entre los 11°C y 24°C.



El viento por la mañana se sentirá del sureste, cambiando luego a predominante del este con intensidades entre leves y regulares (12 a 38 km/h) con ráfagas de 60 km/h.



Para el lunes, la jornada será algo ventosa, con leve ascenso de las temperaturas máximas. El cielo estará mayormente despejado. En promedio, se aguardan mínimas de 12°C y máximas de 27°C. El viento será leve y de direcciones variables, rotando por la noche al noreste.



El martes también será algo ventoso, con ascenso de las temperaturas; estiman una tarde "cálida". El cielo estará parcialmente nublado. En promedio, se esperan mínimas de 13°C y máximas de 30°C. El viento será del norte con ráfagas fuertes en el centro y noroeste provincial.



El viento seguirá vigente el miércoles, con temperaturas altas con leve inestabilidad. El cielo estará parcialmente nublado, con leve inestabilidad en la región centro y norte. En promedio, se calculan mínimas de 16°C y máximas de 29°C. El viento predominará del sector norte con ráfagas muy fuertes.



Por su lado, de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anticipan una probabilidad de entre el 10% y el 40% por chaparrones en la madrugada/mañana y en la tarde/noche del miércoles.



Además, para el jueves, el SMN también indica posibles chaparrones por la mañana (con probabilidad de entre el 10% y el 40%). La mínima será de 18°C y 26°C .



En la madrugada del viernes, pronostican tormentas aisladas de entre el 10% y el 40% de probabilidades. La mínima estará en 24°C y la máxima en 27°C .

