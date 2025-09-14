Di María marcó un olímpico y Rosario Central le robó un punto a Boca en Arroyito

Boca Juniors se llevó apenas un punto de su visita al Gigante de Arroyito tras igualar 1-1 con Rosario Central, en un duelo correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro tuvo como gran protagonista a Ángel Di María, autor de un gol olímpico que desató la ovación del público local.

El equipo de Miguel Ángel Russo golpeó primero: a los 20 minutos del primer tiempo, Rodrigo Battaglia aprovechó una distracción en la defensa canalla y, tras un rápido tiro libre, conectó de cabeza un centro preciso de Brian Aguirre para abrir el marcador. Sin embargo, la alegría xeneize duró poco. Apenas cuatro minutos después, Di María sorprendió a todos con un zurdazo directo desde el córner que se coló en el segundo palo de Leandro Brey, firmando una obra de arte que selló el empate.

El resto de la etapa inicial mantuvo un ritmo intenso, con varias llegadas para ambos equipos, aunque fue el arquero de Boca quien más trabajo tuvo para sostener la igualdad. En el complemento, los visitantes generaron las chances más claras. La oportunidad más nítida estuvo en los pies del chileno Williams Alarcón, que recibió un pase filtrado de Miguel Merentiel y definió desviado ante la presión de Agustín Sández.

Con este resultado, Boca suma 13 puntos y se ubica en la tercera posición de la Zona A, a dos de los líderes Unión de Santa Fe y Barracas Central. Además, desperdició una oportunidad de oro para escaparse en la tabla anual que otorga los cupos para la próxima Copa Libertadores, luego de la derrota de Argentinos Juniors frente a Instituto.

Rosario Central, por su parte, se mantiene invicto en el Clausura y alcanza los 11 puntos en la Zona B, ocupando el sexto lugar. El equipo de Ariel Holan volverá a presentarse el domingo 21 de septiembre, cuando reciba a Talleres, mientras que Boca será local de Central Córdoba el próximo domingo a las 21:15 en La Bombonera.