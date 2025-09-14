Canapino arrasó en San Luis y lidera la Copa de Oro tras su segunda victoria al hilo

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes del Turismo Carretera. Este domingo conquistó su segunda victoria consecutiva y la tercera de la temporada en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, escenario de la undécima fecha y del inicio de la Copa de Oro 2025.

El piloto de Arrecifes partió desde la primera fila junto a Julián Santero (Ford Mustang) y se adueñó de la punta en la primera curva. Pese a un ingreso del auto de seguridad por el fuerte golpe de Diego De Carlo en el décimo giro, Canapino mantuvo la calma y volvió a imponerse en el relanzamiento, dejando sin chances a su escolta mendocino.

Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) completó el podio, mientras que del cuarto al décimo lugar se ubicaron Mauricio Lambiris, Otto Fritzler, Christian Ledesma, Agustín Martínez, Matías Rossi, Marcos Landa y Juan Martín Trucco. Mariano Werner, otro de los candidatos, debió abandonar por problemas de temperatura en su Mustang.

Con este triunfo, Canapino se afirmó al tope de la Copa de Oro con 61 puntos, seguido por Santero (44) y Lambiris (43). Más atrás quedaron Fritzler (42,5), Mangoni (38,5) y Ledesma (33). El campeonato continúa con un Titán imparable que busca su quinta corona en la categoría.