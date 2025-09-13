Jorge Newbery se consagró campeón provincial tras vencer a Defensores del Oeste

En una final vibrante y cargada de emoción, Jorge Newbery se quedó con el título del Torneo Provincial luego de imponerse en la tanda de penales por 4-2 frente a Defensores del Oeste, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El encuentro, disputado en la cancha de Defensores del Oeste, tuvo un marco imponente. El partido fue parejo y reñido de principio a fin, con oportunidades claras en ambos arcos, lo que obligó a definir el título desde los doce pasos.



Jorge Newbery mostró mayor efectividad, logrando quedarse con la serie y levantar la copa provincial. De esta manera, el club suma una nueva estrella a su historia deportiva y logra un lugar en el Regional.