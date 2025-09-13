Cómo sigue la salud de Thiago Medina tras el fuerte accidente

Thiago presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Foto: Minuto Uno.

El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, fue hospitalizado luego de sufrir un grave accidente mientras conducía su moto en la localidad de Francisco Álvarez, en Moreno. El hecho ocurrió el viernes por la noche y el joven fue trasladado de urgencia al hospital de dicho partido, donde fue ingresado en terapia intensiva. Desde ese momento, su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, informó detalles sobre la salud de Thiago, contando que había sido operado y que su estado “es crítico”.



Promediando la mañana del sábado, se conoció la primera información oficial. El Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, dio a conocer el parte médico sobre la salud del influencer.



“Ingresó a nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), tras sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno”, dice el comienzo del comunicado.



“El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado", continúa el documento. Por último, concluye en que “las autoridades hospitalarias y los servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica”.



Esta fue la primera comunicación oficial desde que trascendió el accidente protagonizado por Medina, que ocurrió entre las 20:30 y las 21 del viernes, en la intersección de San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez.



Durante todo este tiempo, ejercieron como voceras tanto su hermana Camila como Daniela Celis, expareja y madre de sus gemelas. Pestañela, como se la conoció en el reality, estuvo junto a Thiago desde que se enteró del accidente y fue aportando información en sus historias de Instagram.



En la mañana del sábado, dio detalles de la operación a la que fue sometido su expareja: “Thiago en este momento está estable. Salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”, escribió la joven.



En cuanto al cuadro de Medina, aseguró que "presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora".



Por último, dedicó un mensaje a la comunidad en las redes sociales, que sigue minuto a minuto la salud del joven. “Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida, gracias”.



La misma historia fue compartida por Camila Deniz, hermana de Medina y conocida en el ambiente mediático como Camilota por su participación en el programa Cuestión de Peso.



Desde un móvil de TN en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, divulgaron información proveniente de la Unidad de Terapia Intensiva: “Sigue con asistencia respiratoria mecánica, bajo soporte con drogas vasoactivas, con estado reservado”.



Además, Brisa, también hermana de Thiago, solicitó a través de sus redes 25 dadores de sangre de cualquier tipo y factor para colaborar con el sector de hemoterapia del nosocomio.



Infobae/redacción.

