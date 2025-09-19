  • Nuestras redes
18°SAN LUIS - Viernes 19 de Septiembre de 2025

18°SAN LUIS - Viernes 19 de Septiembre de 2025

Le extirparon el bazo

Thiago sigue estable, pero “permanece en terapia intensiva”

Su ex pareja brindó información del ex participante de Gran Hermano que lleva una semana de internación tras el accidente que sufrió con su moto. 

Por redacción
| Hace 3 horas

El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, fue sometido a una intervención torácica sin complicaciones y se encuentra estable, según el parte médico que compartió su ex pareja y madre de sus pequeñas hijas, Daniela Celis.

 

El joven de 22 años lleva una semana internado, tras un fuerte accidente vial por el que se le extirpó el bazo y ahora, tal como explicó Celis, el ex participante cuenta con “buena reparación costal”.

 

La misma influencer indicó, asimismo, que Medina “permanece en la Unidad de Terapia Intensiva”, explicó que “se encuentra estable” y destacó que el padre de sus hijas “no requiere drogas para mantener la presión estable”.

 

No obstante, la también ex participante del reality en donde se conocieron, insistió en el pedido de rezos en nombre de Thiago: “Esperamos su evolución. Mantenemos el pedido de cadena de oración, porque toda la fé, luz y fuerzas llegan”.

 

