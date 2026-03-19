Destinan 350 millones de pesos para comprar un camión en un organismo lleno de basura

Mientras se investiga la actuación que tuvo Cintia Ramírez en la compra de un colectivo cuando era secretaria de Deportes del Gobierno Provincial, un decreto que se conoció el miércoles en el Boletín Oficial destina 350 millones de pesos para la compra de un camión que cumplirá tareas en el ente de reciclados y tratamientos de residuos de la secretaría de Medio Ambiente.

El próximo paso del expediente es el proceso de licitación con un monto que parece excesivo ya que según los precios del mercado un rodado de esas características cuesta bastante menos que lo asignado.

Sin marca oficializada en el decreto, el Gobierno destinó el millonario monto para comprar un camión doble eje trasero con todos sus accesorios componentes, más un equipo Roll Off a brazo de 20 toneladas y cuatro cajas abiertas Roll Off de 30 metros cuadrados.

El precio oficial del vehículo con todas esas características puede variar entre los 150 mil y 230 mil dólares, lo que cotizado al precio oficial son aproximadamente 210 millones de pesos en el caso del menor costo y 322 mil si el Gobierno hace la improbable adquisición del ejemplar más caro.

Como sea, quedan en el tintero 28 millones de pesos. Si van por el más barato, sobrarán 200 millones de pesos.

Pero más allá de eso, resulta llamativo que sea el cuestionado ente de Residuos el que reciba el camión, un organismo que cualquiera que haya pasado de cerca por la secretaría de Medio Ambiente reconoce como un nido de negocios pocos claros.

Y hay un dato aún más intrigante que está relacionado con la participación de un contador que consigue las facturas para justificar las compras del ente y que atestiguó el martes en la segunda audiencia del juicio contra Ramírez. Lo que se dice, un especialista en compras.

El misterioso sujeto no es funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente pero está vinculada a ella por su amistad de años con Federico Cacace, quien hasta hace poco meses ocupaba el mayor cargo del organismo y fue echado por los desmanejos que se descubrieron en el seno.

Muchos de esos inconvenientes le costaron el puesto al anterior jefe del ente de residuos, un empresario gastronómico, vecino de Cacace, pollero, que habría cometido algunas irregularidades en complicidad con el contador y ante el conocimiento de Ricardo Bazla, quien omitió abrir una investigación al respecto.

Deficitario por donde se lo mire, el ente se sostiene por los aportes millonarios que recibe cada tres meses y que tienen como destino el sueldo de los empleados.

Cuando el viernes asuma el nuevo secretario, Daniel Berro, a quien una empleada descubierta en un acto de corrupción lo acusó de estar al tanto de sus maniobras, tendrá la oportunidad de hacer una limpieza, justamente en el ente más sucio de la secretaría, el de los residuos. El actual jefe es Martín Prieto, a quienes las fuentes lo señalan como “muy al tanto” de las compras fuera de regla que se hacen en el organismo.

Como todo queda en familia, el gerente técnico del ente es Daniel Maldonado, suegro de la coordinadora de la secretaria de Medio Ambiente, Eugenia Perez Cubero, quien era una de las docentes que cubría a Cacace cuando faltaba a dar clases en su cátedra de la UNSL.