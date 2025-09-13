San Luis FC se impuso 1-0 ante Huracán

San Luis FC disputó un partido intenso contra Huracán, correspondiente a la fecha 6 de la Primera División Femenina Argentina. El estadio Roberto Ricardo Larrosa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue el punto de encuentro. El conjunto puntano se impuso 1-0 con gol de Melina Salinas, a los 18 minutos del segundo tiempo. Se quedó con 3 puntos fundamentales.



El DT, Leandro Páramo, había efectuado cambios respecto a los partidos anteriores; San Luis FC no venía bien. La acción más trascendental en este sentido, fue que Páramo sacó a la 10, Florencia Cordero. Con lo cual, este partido contra Huracán, era esperado para observar los resultados de estas estrategias.

Aunque Huracán lo intentó, no pudo imponerse. Foto: Huracán.



Durante el primer tiempo, Huracán tuvo un notable desempeño. Aún así, aunque "atropelló" en distintas instancias, no logró anotar. San Luis FC se mantuvo firme y no dejó entrar la pelota.



Sobre los últimos minutos del primer tiempo, parecía que Huracán se comía el partido. Con una jugada muy clara de Correa, quiso irse al descanso con la diferencia, pero no fue posible. Es así que la primera tanda, cerró 0-0.



Ya en el segundo tiempo, el panorama cambió a favor de San Luis FC. Cuando el reloj marcaba los 18 minutos, luego de un lateral que derivó en que la pelota pique en el área, Salinas metió un golazo, que abrió el marcador 1-0.



Desde entonces, Huracán lo dio todo para tratar de al menos llegar al empate, pero San Luis FC se plantó con todo y lo impidió.

