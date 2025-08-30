  • Nuestras redes
15°SAN LUIS - Sabado 30 de Agosto de 2025

15°SAN LUIS - Sabado 30 de Agosto de 2025

Primera división A

San Luis FC luchó, pero no pudo con el SAT

Perdió 3 a 1 por la cuarta fecha por el torneo de Primera División “A” del fútbol femenino.

Por redacción
| Hace 3 horas

San Luis FC tuvo una mala presentación en la tercera fecha del torneo Clausura 2025 de primera división de AFA. Cayó de visitante (en Buenos Aires) ante Social Atlético Televisión (SAT) por 3 a 1.

 

Zoraida Leguizamón, Marlene Campos y la colombiana Esperanza Prado anotaron para el local y Fabiana Zárate anotó para la escuadra puntana.

 

En el primer tiempo hubo una clara superioridad del elenco de “la tele” y el gol convertido por Leguizamón a los 35’, mediante la ejecución de un tiro penal, fue justo.

 

El planteo de las pibas de San Luis fue muy mezquino, cediendo muchos espacios en el medio y esto favoreció el despliegue del conjunto local que siempre ejerció mucha presión en todas las líneas y pudo haber aumentado el tanteador; pero en algunas ocasiones se lo impidió la arquera Alejandra Cabrera.

 

En el segundo tiempo tuvo otra actitud y a los 11’, la experimentada Fabiana Vallejos aprovechó un yerro defensivo del SAT y equiparó las acciones con una buena definición.

 

Sin embargo, la sonrisa duró poco. A los 12’, Marlene Campos le pegó desde lejos y venció a la arquera puntana Cabrera.

 

A los 33’, la colombiana Prado venció esta vez la resistencia de Cabrera y selló el 3 a 1 definitivo.

 

En los minutos finales, después de algunas modificaciones, el San Luis FC tuvo chances de achicar la diferencia, pero ya era tarde.

 

Ahora los dirigidos por Leandro Páramo tendrán la oportunidad de volver a levantar cabeza, cuando reciba el próximo fin de semana a Boca Juniors.

 

 

Fotos: Alfonso Salatino-SAT

 

