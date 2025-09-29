San Luis FC le ganó al campeón y evitó a un grande en la próxima rueda

La primera rueda del Torneo Femenino de AFA terminó de manera exitosa para San Luis Fútbol Club. El triunfo por 1 a 0 ante el campeón Newell’s old boys y la clasificación como tercero del grupo A le permitirá afrontar los playoffs del certamen con una buena perspectiva.

El equipo dirigido por Leandro Páramo hizo durante la campaña los goles suficientes para superar a SAT en el tercer puesto de la zona. Con el equipo bonaerense, SLFC empató en puntos y en diferencia de gol, pero consiguió un tanto más, lo que lo colocó en la próxima rueda ante el irregular Gimnasia y Esgrima La Plata, que en la ronda inicial ganó dos partidos, empató tres y perdió dos. La disputa contra las platenses será a un solo partido, en San Luis.

El gol del cotejo final de la rueda regular –jugado en la Villa Deportiva el lunes a la tarde- fue marcado por la uruguaya Victoria Rocha en su debut goleador en el torneo. Iban 15 minutos del segundo tiempo cuando la delantera marcó para las puntanas y corroboró una clasificación que ya tenía desde el minuto cero.

En caso de haber quedado cuarto, el conjunto puntano -que empezó la fecha en la quinta posición, detrás de Newell's- tendría que haber enfrentado a River, que viene invicto pero con un récord extraño: un triunfo y seis empates.

Ahora viene un parate por la Copa Libertadores y después se reanuda el certamen.