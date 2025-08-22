San Luis FC vs. Ferro, cara a cara en La Pedrera

Este fin de semana comenzará a disputarse la tercera fecha del torneo “Clausura” de primera división del fútbol femenino de AFA y el representativo provincial, San Luis Fútbol Club tendrá un partido clave: en el estadio único “La Pedrera” de Villa Mercedes el lunes a las 16:00 recibirá a Ferro Carril Oeste.

La dirigencia de San Luis FC informó que el traslado del partido a la ciudad de Villa Mercedes se debe a la imposibilidad de utilizar el Estadio Provincial Juan Gilberto Funes por su resiembra.

Pese al cambio de escenario, las pibas descuentan que contarán con el fuerte respaldo de sus simpatizantes de Villa Mercedes, debido al importante impulso que tiene el fútbol femenino y más aun teniendo en cuenta que cuatro integrantes del plantel de primera son oriundas de la ciudad de la “Calle Angosta”: Alejandra Cabrera, Tiziana Ortiz, Milagros Rodríguez y Estefanía Bustos.

Si bien todavía no está confirmado quienes serán las once titulares, se espera que alguna de ellas esté entre ellas.

En Córdoba, Alejandra Cabrera fue titular, en tanto que Tiziana Ortiz y Milagros Rodríguez ingresaron en el segundo tiempo.

Estefanía Bustos es nueva dentro del equipo, fue citada para enfrentar a Belgrano, aún no ha hecho su debut en la primera división

Para San Luis FC es crucial contar con un fuerte respaldo para reponerse de la dura caída que la semana pasada sufrió ante Belgrano de Córdoba: perdió 3 a 0.

Toda la fecha

Zona A

Libre: Belgrano



Domingo 24 de agosto

11.00 Independiente - Huracán, en Predio Santo Domingo

12.15 Platense - Boca, en Predio Mariani Dola (TNT - LPF Play)



Lunes 25 de agosto

15.00 Newell's - SAT, en Predio Bella Vista

16.00 San Luis - Ferro, en estadio La Pedrera - Villa Mercedes



Zona B

Sábado 23 de agosto

11.00 Banfield - Racing, en estadio (TNT - LPF Play)

17.00 Vélez - River, en Villa Olímpica (LPF Play)



Domingo 24 de agosto

16.00 Talleres - Gimnasia, en Predio (LPF Play)



Lunes 25 de agosto

11.00 Rosario Central - San Lorenzo, en Predio Cristaleria