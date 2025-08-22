San Luis FC vs. Ferro, cara a cara en La Pedrera
Jugarán el lunes 25 de agosto, a las 16:00. El elenco puntano necesita ganar para reponerse de la derrota ante Belgrano de Córdoba. Cuatro villamercedinas integran el plantel que dirige Leandro Páramo.
Este fin de semana comenzará a disputarse la tercera fecha del torneo “Clausura” de primera división del fútbol femenino de AFA y el representativo provincial, San Luis Fútbol Club tendrá un partido clave: en el estadio único “La Pedrera” de Villa Mercedes el lunes a las 16:00 recibirá a Ferro Carril Oeste.
La dirigencia de San Luis FC informó que el traslado del partido a la ciudad de Villa Mercedes se debe a la imposibilidad de utilizar el Estadio Provincial Juan Gilberto Funes por su resiembra.
Pese al cambio de escenario, las pibas descuentan que contarán con el fuerte respaldo de sus simpatizantes de Villa Mercedes, debido al importante impulso que tiene el fútbol femenino y más aun teniendo en cuenta que cuatro integrantes del plantel de primera son oriundas de la ciudad de la “Calle Angosta”: Alejandra Cabrera, Tiziana Ortiz, Milagros Rodríguez y Estefanía Bustos.
Si bien todavía no está confirmado quienes serán las once titulares, se espera que alguna de ellas esté entre ellas.
En Córdoba, Alejandra Cabrera fue titular, en tanto que Tiziana Ortiz y Milagros Rodríguez ingresaron en el segundo tiempo.
Estefanía Bustos es nueva dentro del equipo, fue citada para enfrentar a Belgrano, aún no ha hecho su debut en la primera división
Para San Luis FC es crucial contar con un fuerte respaldo para reponerse de la dura caída que la semana pasada sufrió ante Belgrano de Córdoba: perdió 3 a 0.
Toda la fecha
Zona A
Libre: Belgrano
Domingo 24 de agosto
11.00 Independiente - Huracán, en Predio Santo Domingo
12.15 Platense - Boca, en Predio Mariani Dola (TNT - LPF Play)
Lunes 25 de agosto
15.00 Newell's - SAT, en Predio Bella Vista
16.00 San Luis - Ferro, en estadio La Pedrera - Villa Mercedes
Zona B
Sábado 23 de agosto
11.00 Banfield - Racing, en estadio (TNT - LPF Play)
17.00 Vélez - River, en Villa Olímpica (LPF Play)
Domingo 24 de agosto
16.00 Talleres - Gimnasia, en Predio (LPF Play)
Lunes 25 de agosto
11.00 Rosario Central - San Lorenzo, en Predio Cristaleria
