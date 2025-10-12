Grave accidente en la autopista: una familia chocó y habría un muerto
El siniestro ocurrió este domingo por la tarde, a la altura del kilómetro 826, cerca de Chosmes. Un automóvil en el que viajaba una familia impactó contra un poste del cantero central. Varias ambulancias y personal de emergencias trabajan en el lugar.
Durante la tarde de este domingo, un grave accidente se registró en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 826, entre las localidad de Balde y Chosmes.
Según los primeros datos, un automóvil en el que viajaba una familia perdió el control y colisionó contra un poste del cantero central. La violencia del impacto habría provocado la muerte de al menos una persona y dejó varios heridos.
Testigos informaron que al menos tres ambulancias se desplazaron hasta el lugar. Personal del destacamento de Balde y equipos del SEMPRO trabajan en las tareas de asistencia y traslado de los heridos hacia centros de salud de la zona.
Hasta el momento no se difundió la identidad de las víctimas ni las causas que habrían originado el siniestro.
