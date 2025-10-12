  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

20°SAN LUIS - Domingo 12 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

20°SAN LUIS - Domingo 12 de Octubre de 2025

EN VIVO

Autopista Serranías Puntanas

Grave accidente en la autopista: una familia chocó y habría un muerto

El siniestro ocurrió este domingo por la tarde, a la altura del kilómetro 826, cerca de Chosmes. Un automóvil en el que viajaba una familia impactó contra un poste del cantero central. Varias ambulancias y personal de emergencias trabajan en el lugar.

Por redacción
| Hace 1 hora

Durante la tarde de este domingo, un grave accidente se registró en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 826, entre las localidad de Balde y Chosmes.

 

Según los primeros datos, un automóvil en el que viajaba una familia perdió el control y colisionó contra un poste del cantero central. La violencia del impacto habría provocado la muerte de al menos una persona y dejó varios heridos.

 

Testigos informaron que al menos tres ambulancias se desplazaron hasta el lugar. Personal del destacamento de Balde y equipos del SEMPRO trabajan en las tareas de asistencia y traslado de los heridos hacia centros de salud de la zona.

 

Hasta el momento no se difundió la identidad de las víctimas ni las causas que habrían originado el siniestro.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo