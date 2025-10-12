Alerta en San Luis: hallan y destruyen un proyectil de artillería en plena Ruta 146

Para desarrollar el procedimiento, intervino personal especializado en explosivos, bajo estrictas medidas de seguridad. Foto: Policía de San Luis.

Efectivos especializados de la División Explosivos de la Dirección General de Bomberos de San Luis llevaron adelante un operativo de desactivación y destrucción controlada de un proyectil de artillería de gran calibre, que fue encontrado en una zona rural, ubicada sobre la Ruta 146 Sur, a la altura del kilómetro 171, en la zona conocida como Campo Los Médanos.



De acuerdo a lo que informaron desde la Policía, el hallazgo correspondía a una munición de artillería de 155 milímetros, clasificada como Munición Regular Reglamentaria (MRR), un tipo de proyectil que se utiliza en ejercicios militares o en armamento pesado.

El personal desactivó y destruyó el proyectil con éxito. No hubo heridos. Foto: Policía de San Luis.



El operativo correspondiente se inició a las 11:55, con la movilización de la unidad 1-941 y un equipo de técnicos especialistas en explosivos. No se registraron heridos durante la operación.



En primer término, se efectuó una carga cónica con explosivo plástico C4, generando una carga hueca sobre la munición para comprobar si contenía explosivos activos o solo carga de lastre, típica de proyectiles inertes empleados en prácticas.



Esta prueba evidenció que la munición no contenía explosivos de alto poder, sino carga de lastre. No obstante (o A pesar de esto), para descartar por completo la posibilidad de una espoleta invertida, se desarrolló una segunda carga de corte sobre el tapón de seguridad. Ambas pruebas fueron ejecutadas bajo estrictas medidas de seguridad.

El proyectil de artillería. Foto: Policía de San Luis.



Debido al alto grado de oxidación del proyectil y los riesgos que implicaba su manipulación y traslado, se decidió proceder a la destrucción controlada en el lugar.



Así mismo (o Finalmente), se confeccionó el Formulario D-3 del IPH (Informe Preliminar de Hecho) y se completó la cadena de custodia correspondiente, dejando constancia legal de la intervención. Un informe post explosión será elaborado en las próximas horas para determinar con mayor precisión el estado y características del artefacto encontrado.

