El fuego se descontroló en Altas Cumbres y los bomberos temen que cruce la ruta 34

El incendio en la zona de Altas Cumbres continúa fuera de control y mantiene en vilo a los equipos de emergencia. A pocos kilómetros del ingreso al Parque Nacional Quebrada del Condorito, un frente de fuego de gran magnitud avanza impulsado por el viento y amenaza con cruzar la ruta 34, lo que podría cortar el paso y complicar la logística de los bomberos.

Según informó *La Voz del Interior*, los focos se expanden sobre pastizales secos, principalmente paja brava, que funcionan como combustible natural y generan múltiples frentes en distintas direcciones. Las brigadas trabajan con autobombas y camiones cisterna para enfriar la calzada y evitar que las llamas alcancen el asfalto.

“El viento venía con 75 kilómetros por hora y bajó a 48. Es mejor, pero sigue siendo una fuerza que no nos permite controlar los focos”, explicó el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner.

El incendio ya afectó sectores del parque nacional y alcanzó una playa de estacionamiento ubicada a un kilómetro y medio del ingreso, donde había unos 60 vehículos. “Catorce autos fueron consumidos por las llamas”, agregó Schreiner.

Aunque circuló la versión de que una escuela rural había sido alcanzada por el fuego, los bomberos desmintieron esa información. “La logramos salvar, pasó el fuego por al lado”, señalaron.

Por el momento, no hay zonas pobladas bajo amenaza directa, pero las autoridades advierten sobre la presencia de turistas en áreas cercanas pese a las alertas vigentes. La rotación del viento obligó a los equipos a replegarse momentáneamente para resguardar su seguridad y reorganizar el operativo.

Fuentes oficiales aseguran que el trabajo continuará durante toda la jornada con apoyo aéreo y terrestre para intentar contener un fuego que, por ahora, sigue sin control.