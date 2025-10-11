La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) emitió una alerta por vientos fuertes para el centro y norte provincial, que tiene vigencia hasta las 21 horas de este sábado.



Según se informó, estiman la presencia de vientos intensos predominantes del sur, con velocidades de entre 29 y 49 km/h, acompañados por ráfagas que podrían superar los 70 km/h.



Los departamentos más afectados serán Junín, Ayacucho, Belgrano, San Martín, Pringles, Chacabuco, el norte de Pueyrredón y Pedernera.

Pronóstico



Para este sábado, se espera una jornada muy ventosa con descenso de las temperaturas.



El cielo estará de mayormente despejado a parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvias y tormentas aisladas por la tarde en el este de la provincia.



Las temperaturas mínimas rondarán los 9°C (que se registrarán al finalizar la jornada) y las máximas los 23°C.



El viento será del sur entre moderado a fuerte (20 a 49 km/h) con la mayor intensidad en la mitad norte provincial con rachas en el orden de los 70 km/h o más.



El Domingo será algo ventoso con descenso de las temperaturas, la mañana será fresca. El cielo estará mayormente despejado. En promedio, se esperan mínimas de 6°C y máximas de 25°C. El viento será del cuadrante sureste con algunas ráfagas fuertes.

¿Cómo arranca la semana?



El lunes 13 de octubre, se espera un día algo ventoso con ascenso de las temperaturas. El cielo estará despejado. En promedio, se calculan mínimas de 10°C y máximas de 32°C. El viento será leve y de direcciones variables.



El martes 14 de octubre, continúa el ascenso de las temperaturas. El cielo estará mayormente despejado. En promedio, se esperan mínimas de 14°C y máximas de 34°C. El viento será del noreste con algunas ráfagas muy fuertes especialmente en las regiones centro y norte provincial.