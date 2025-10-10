El hombre que le quemó la casa a un acusado de abuso seguirá preso

Este miércoles, la jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, decidió prorrogar por 90 días la prisión preventiva de Fabián Herrera, imputado por un incendio ocurrido durante una protesta en apoyo a una joven que había denunciado un abuso sexual. La medida fue solicitada por el fiscal Esteban Roche, quien argumentó que continuaban los riesgos procesales y que se encontraba pendiente el traslado a juicio tras la presentación formal de la acusación, que incluye un pedido de condena de hasta 12 años.

Herrera permanece alojado en el Servicio Penitenciario Provincial y está acusado de incendio agravado con peligro de muerte en concurso ideal con el delito de daños, luego de un hecho que dejó dos personas gravemente heridas y una vivienda parcialmente destruida. Una de las víctimas sufrió desprendimiento total de epidermis en la pierna derecha, mientras que la otra presentó quemaduras en el 40% de su cuerpo.

El hecho remite a un episodio ocurrido el 13 de abril de 2025 en el barrio Eva Perón Anexo 2, cuando un grupo de vecinos atacó la casa del mismo acusado en lo que se consideró un caso de “justicia por mano propia”. Inicialmente, una concentración de unas diez personas frente a la Comisaría N° 39 parecía controlada, pero minutos después el grupo se dirigió a la vivienda del acusado, arrojó piedras y rompió el portón de la cochera, y finalmente provocó un incendio al mezclar pintura con nafta.

La intervención policial y de Bomberos fue inmediata, pero el saldo fue grave: varias personas resultaron con quemaduras, y una mujer que se encontraba en la vivienda debió ser trasladada junto a los heridos al Hospital Ramón Carrillo. El episodio dejó una marcada huella en el barrio y puso en evidencia la tensión y la violencia que pueden derivar de denuncias de abuso cuando los vecinos toman la justicia por sus propias manos.

Con la prórroga de la prisión preventiva, el proceso judicial de Herrera continúa, mientras el recuerdo del incendio y de las víctimas sigue presente, como un recordatorio de los riesgos de la violencia colectiva y la importancia de que la Justicia actúe para garantizar seguridad y reparación.