"Profanación política" de la tumba de Luis Lusquiños: la gran mentira que se desplomó

La mentira tiene siempre un recorrido corto. La inmoralidad periodística y la bajeza humana, sin embargo, dejan una huella profunda cuando quedan expuestas.



En este caso, el protagonista es Daniel Poder, uno de los eslabones del aparato de prensa del Gobierno provincial, quien utilizó su portal "Depolitica.com.ar" para publicar una grave mentira y difamación sobre un tema de absoluta delicadeza: la memoria de Luis Lusquiños.



El 16 de febrero de 2024, poco después del cambio de gestión, Poder afirmó que el exgobernador, Alberto Rodríguez Saá, había ordenado remover el féretro de su amigo Lusquiños del cementerio oficial de Terrazas del Portezuelo para trasladarlo a su cementerio privado en El Durazno.



La publicación fue una violación flagrante a toda norma ética y profesional. No citaba fuentes ni ofrecía precisiones sobre el origen de los datos. Con un gran poder de imaginación y sin ajustarse a lo que indican los manuales del periodismo, el locutor y animador dio detalles de una supuesta exhumación que, tal como se certificó, nunca sucedió.



El texto original hablaba de un supuesto "hermetismo" y lamentaba el ninguneo a "los honores" de la despedida del ex diputado. Paradójicamente, quien arremetió con deshonor contra la memoria de Lusquiños fue el propio Poder (con la venia del Gobierno), cruzando todo límite periodístico y apartándose de los principios fundamentales que rigen las redacciones.



En el periodismo, existe una máxima cruda, la "mamotreta", que exige la verificación de los hechos, una metáfora que en la jerga se expresa como: "al muerto hay que verlo, tocarlo y en lo posible, samarrearlo". Es la exigencia profesional en la búsqueda de la verdad. Un principio que Poder demostró ignorar por completo.



Pero más allá de cualquier análisis, la única verdad es irrefutable: el féretro con el cuerpo del ex diputado nacional, Luis Lusquiños, nunca fue removido de Terrazas del Portezuelo.



En consecuencia, el relato publicado por "Depolitica.com.ar" fue falso: no existió tal "remoción" dispuesta en el imaginario de Daniel Poder antes de la asunción de las nuevas autoridades.



El editor de "Depolitica.com.ar" no solo publicó de manera totalmente irresponsable una mentira e infamia contra el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, sino que su publicación se configuró en una total falta de respeto hacia la familia y la memoria de Luis Lusquiños.



Para urdir semejante barbaridad se requiere una notable sequedad de corazón. Pero, aún pensando en la ausencia de maldad, es preciso ser sumamente inexperto y básico periodísticamente para cometer un error de esta magnitud, que utiliza un tema tan sensible para la confrontación política.

