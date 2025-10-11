Ordenan prisión preventiva para un joven acusado de robo y de intentar robar una moto

La jueza de Garantía 4, Luciana Banó, resolvió dictar la prisión preventiva por el plazo de 90 días contra Matías Brandon Valenzuela, acusado de “robo agravado por el uso de arma” y “robo de motovehículo dejado en la vía pública”. El joven cumplirá la medida en el Servicio Penitenciario Provincial.

La audiencia se realizó este jueves y estuvo a cargo de la fiscal Linda Maluf y la fiscal adjunta Roxana Alcaraz, de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 6 de la Primera Circunscripción Judicial.

Según la imputación, los hechos ocurrieron los días 4 y 5 de octubre en distintos puntos de la ciudad de San Luis. En el primero, Valenzuela habría amenazado con un cuchillo a dos personas que se encontraban junto a su motocicleta sobre la avenida Santos Ortiz, con el fin de sustraerles sus pertenencias. En el segundo episodio, el imputado habría robado una moto del estacionamiento de la Terminal de Ómnibus EDIRO, tras violentar su dispositivo de seguridad.

La fiscal Maluf pidió que se le impusiera una prisión preventiva de 120 días, argumentando riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación, dada la gravedad de los delitos y la evidencia reunida. Señaló además que restan medidas probatorias por realizar, como entrevistas a testigos y pericias complementarias.

La defensora adjunta Lorena Luna, en representación del acusado, se opuso al pedido y solicitó una medida menos gravosa, como el arresto domiciliario o la firma periódica del libro judicial. Alegó que Valenzuela tiene arraigo en la provincia, convive con su pareja, es padre de un menor y no cuenta con antecedentes condenatorios.

Finalmente, la jueza Banó tuvo por formulados los cargos y dispuso la prisión preventiva por 90 días. Además, exhortó al joven —que manifestó no saber leer ni escribir— a aprovechar su permanencia en el penal para iniciar su proceso de alfabetización mediante los programas educativos internos del Servicio Penitenciario.