Semana ventosa: ¿Qué dice el pronóstico para San Luis?

El viento será predominante esta semana. Así lo informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), en el pronóstico extendido para San Luis. El cielo estará despejado en general, con ascenso de las temperaturas.



Estado del tiempo para este domingo



El cielo se dispondrá mayormente despejado, con temperaturas de frías a frescas y viento leve a moderado del cuadrante sur (12 a 28 km/h), con ráfagas de hasta 50 km/h en el norte provincial durante la tarde. La máxima llegará a los 24°C.



Pronóstico extendido



La semana arrancará con un lunes ventoso. El cielo estará despejado y habrá ascenso de las temperaturas. Las mínimas serán de 8°C y las máximas de 28°C. Esperan vientos leves, de direcciones variables.



Para el martes, seguirán los vientos y el ascenso de las temperaturas. El cielo continuará mayormente despejado. En promedio, calculan mínimas de 11°C y máximas de 31°C. El viento será del noreste con algunas ráfagas muy fuertes, especialmente en las regiones centro y norte provincial.



Ya el miércoles, se esperan mínimas de 16°C y máximas de 32°C, con cielo mayormente despejado. El viento predominará del sector sureste, con ráfagas fuertes en toda la provincia.



Sobre el jueves, los vientos se mantendrán entre los 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Las mínimas rondarán los 16°C y las máximas tocarán los 30°C.



El viernes arrojará vientos de hasta 31 km/h. Las temperaturas mínimas llegarán a los 17°C y las máximas estarán en 26°C.

