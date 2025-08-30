Alerta por tormentas fuertes: ¿Cómo sigue el pronóstico para la provincia?

Este sábado llegó la lluvia a la provincia. La "tormenta de Santa Rosa", como se denomina popularmente al fenómeno climático, se hizo sentir en distintos puntos del territorio puntano, fundamentalmente con algunas precipitaciones. Pero ahora, la cuestión se extiende a una "alerta" que está vigente hasta este domingo 31 de agosto, a las 17:59. Pronosticaron alerta naranja por lluvias y tormentas fuertes; en algunos sectores alerta amarilla por vientos.

Un domingo a "pura agua"



De acuerdo a lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional a través del Sistema de Alerta Temprana (SAT), se mantienen algunas alertas en distintos puntos del país, fundamentalmente de la región centro. San Luis, está entre las principales jurisdicciones que más sentirán las advertencias.



Recomiendan "tomar los recaudos necesarios", manteniéndose informados mediante aplicaciones, páginas de internet y servicios de asistencia civil que provean información oficial.



Entre las zonas puntuales que se mencionan, están la parte baja de Coronel Pringles y Pedernera. Pero en sí, todo el mapa puntano está bajo la chance de precipitaciones amplias: la referencia de alerta naranja hace alusión a áreas afectadas por tormentas, algunas localmente severas y acompañadas por abundante lluvia, posibles granizos y actividad eléctrica, además de viento.

El mapa que muestra las alertas. Foto: SMN.



En cuanto a la alerta naranja por lluvias, se calculan posibles registros de entre 50 mm y 90 mm, pudiendo incluso ser superados. Aunque puede ocurrir que no se cumpla la cuestión, las probabilidades son altas. Se habla de posible caída de nieve en sectores serranos.





Día por día



Este domingo habrá tormentas y lluvias fuertes durante todo el día, con probabilidades de entre el 70% y el 100%. La temperatura máxima alcanzará los 8 grados y los vientos podrían llegar a los 70 km/h.



El lunes dejará de llover. La temperatura máxima será de 17 grados, con vientos de hasta 22 km/h. El martes tampoco hay chances de precipitaciones; la temperatura tocará los 19 grados. El miércoles la máxima será de 20 grados, sin lluvias. Lo mismo ocurrirá jueves y viernes, con máximas de 15 y 13 grados, respectivamente, sin registros de lluvias.

